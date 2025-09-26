https://crimea.ria.ru/20250926/tovarooborot-rf-i-belorussii-prevysil-50-mlrd-i-prodolzhaet-rasti--putin-1149756234.html

Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – Путин

26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал удивительным рост взаимной торговли РФ и Белоруссии, которая превышает 50 миллиардов долларов и продолжает расти.Россия также лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии по объему накопленных инвестиций, который составляет 4,5 миллиарда долларов, отметил президент РФ.В ходе беседы Путин подчеркнул, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа. То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства.Лукашенко в свою очередь заявил о возможности строительства еще одной атомной электростанции в республике с расчетом в том числе и на обеспечение электроэнергией новых регионов России."Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - сказал на это Путин.Президент Белоруссии также заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" уже в пути – Лукашенко Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России

