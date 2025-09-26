Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – Путин - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – Путин
Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – Путин - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – Путин
Президент России Владимир Путин назвал удивительным рост взаимной торговли РФ и Белоруссии, которая превышает 50 миллиардов долларов и продолжает расти.
владимир путин (политик)
союзное государство
экономика
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал удивительным рост взаимной торговли РФ и Белоруссии, которая превышает 50 миллиардов долларов и продолжает расти.Россия также лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии по объему накопленных инвестиций, который составляет 4,5 миллиарда долларов, отметил президент РФ.В ходе беседы Путин подчеркнул, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа. То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства.Лукашенко в свою очередь заявил о возможности строительства еще одной атомной электростанции в республике с расчетом в том числе и на обеспечение электроэнергией новых регионов России."Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - сказал на это Путин.Президент Белоруссии также заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" уже в пути – Лукашенко Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – Путин

Объем взаимной торговли РФ и Белоруссии превышает $50 млрд и продолжает расти – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал удивительным рост взаимной торговли РФ и Белоруссии, которая превышает 50 миллиардов долларов и продолжает расти.
"В целом, ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов у нас товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие", - сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Россия также лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии по объему накопленных инвестиций, который составляет 4,5 миллиарда долларов, отметил президент РФ.
В ходе беседы Путин подчеркнул, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа. То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства.
Лукашенко в свою очередь заявил о возможности строительства еще одной атомной электростанции в республике с расчетом в том числе и на обеспечение электроэнергией новых регионов России.
"Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - сказал на это Путин.
Президент Белоруссии также заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе".
