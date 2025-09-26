https://crimea.ria.ru/20250926/sem-chelovek-umerli-posle-otravleniya-surrogatnym-alkogolem-v-lenoblasti-1149747132.html

Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Семь человек скончались в Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем, еще трое пострадавших госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных оперативных службах.В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что лица, реализовавшие суррогатный алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело."Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.)", – сообщили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяНа Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогатаВ Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов

