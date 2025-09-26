https://crimea.ria.ru/20250926/sem-chelovek-umerli-posle-otravleniya-surrogatnym-alkogolem-v-lenoblasti-1149747132.html
Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
Семь человек скончались в Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем, еще трое пострадавших госпитализированы, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T10:42
2025-09-26T10:42
2025-09-26T10:42
алкоголь
ленинградская область
происшествия
новости
отравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Семь человек скончались в Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем, еще трое пострадавших госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных оперативных службах.В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что лица, реализовавшие суррогатный алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело."Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.)", – сообщили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяНа Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогатаВ Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
ленинградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_5f8263581292e857b38541e722788c69.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, ленинградская область, происшествия, новости, отравление
Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
Семь человек умерли и трое в больнице после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти