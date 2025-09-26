Рейтинг@Mail.ru
Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
Семь человек скончались в Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем, еще трое пострадавших госпитализированы, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 26.09.2025
алкоголь
ленинградская область
происшествия
новости
отравление
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Семь человек скончались в Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем, еще трое пострадавших госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных оперативных службах.В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что лица, реализовавшие суррогатный алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело."Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.)", – сообщили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело.
ленинградская область
алкоголь, ленинградская область, происшествия, новости, отравление
Семь человек умерли после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Семь человек умерли и трое в больнице после отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

10:42 26.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Семь человек скончались в Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем, еще трое пострадавших госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных оперативных службах.
"Семь умерших, и трое в больнице", – ответили агентству на соответствующий вопрос.
В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что лица, реализовавшие суррогатный алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.
"Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.)", – сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело.
