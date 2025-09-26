Путин встретился с Пашиняном в Кремле - главные темы

https://crimea.ria.ru/20250926/putin-vstretilsya-s-pashinyanom-v-kremle---glavnye-temy--1149744904.html

россия

новости

армения

владимир путин (политик)

никол пашинян

атомная энергетика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149744373_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2fc6d33236f239e6836baf5b4d4c0ec4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Кремле, они обсудили работу Армянской атомной электростанции и другие темы векторы отношений между странами. Как сообщается на сайте Кремля, армянская делегация и другие иностранные гости прибыли в Москву для участия в Глобальном атомном форуме на площадке музея "Атом" на ВДНХ.По его оценке, российско-армянские отношения в целом развиваются хорошо. Товарооборот между странами составляет более 11 миллиардов долларов.В свою очередь Пашинян поблагодарил за приглашение принять участие в форуме "Мировая атомная неделя", отметил рост роли атомной энергетики, тесное сотрудничество с Россией и значимость работы над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года.Оценивая товарооборот между странами, премьер отметил некоторое его снижение, связав это обстоятельство с глобальными процессами, и подчеркнул необходимость работы для роста взаимной торговли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в КитаеАрмения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главноеПашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США

