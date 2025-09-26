https://crimea.ria.ru/20250926/putin-vstretilsya-s-pashinyanom-v-kremle---glavnye-temy--1149744904.html
Путин встретился с Пашиняном в Кремле - главные темы
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Кремле, они обсудили работу Армянской атомной электростанции и другие темы
Путин и Пашинян в Кремле обсудили работу Армянской АЭС и товарооборот между странами
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Кремле, они обсудили работу Армянской атомной электростанции и другие темы векторы отношений между странами. Как сообщается на сайте Кремля
, армянская делегация и другие иностранные гости прибыли в Москву для участия в Глобальном атомном форуме на площадке музея "Атом" на ВДНХ.
"В Армении функционирует – и давно – атомная электростанция, которая, как вы сами на форуме сказали, обеспечивает 30 процентов электроэнергии в стране. Все-таки это такой серьезный показатель, 30 процентов, треть всего электричества выдает атомная электростанция. "Росатом" работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС. Поэтому ваше присутствие на форуме, конечно, вполне логично", – сказал в ходе встречи президент России.
По его оценке, российско-армянские отношения в целом развиваются хорошо. Товарооборот между странами составляет более 11 миллиардов долларов.
"По-моему, это 34 процента от внешнеторгового оборота Республики. 11,7 миллиарда долларов, по нашим статданным, торговый оборот Армении с Россией. Это рекордный показатель за 2024 год. Отношения развиваются и по всем другим направлениям", - констатировал российский лидер.
В свою очередь Пашинян поблагодарил за приглашение принять участие в форуме "Мировая атомная неделя", отметил рост роли атомной энергетики, тесное сотрудничество с Россией и значимость работы над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года.
"Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов. И конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией. Мы очень эффективно сотрудничаем с корпорацией "Росатом", - отметил премьер-министр Армении.
Оценивая товарооборот между странами, премьер отметил некоторое его снижение, связав это обстоятельство с глобальными процессами, и подчеркнул необходимость работы для роста взаимной торговли.
