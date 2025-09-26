https://crimea.ria.ru/20250926/putin-prizval-gubernatorov-aktivno-vovlekat-vo-vlast-veteranov-svo-1149768536.html

Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВО

Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВО

Президент России рассчитывает, что губернаторы будут активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции, в первую очередь... РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России рассчитывает, что губернаторы будут активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции, в первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы "Время героев" и ее региональных аналогов. Об этом российский лидер заявил на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Глава государства отметил, что двое выходцев из этой программы – Мария Костюк и Евгений Первышов – по итогам прошедших выборов стали руководителями регионов (Еврейской автономной области и Тамбовской области)."Убежден, что преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твердые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех, кто находится в органах власти, в систем принятия решений", - подчеркнул Путин.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" заявил, что она создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Глава государства уточнил, что еще до завершения первого потока программы "Время героев" 45 участников получили различные должности.В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что 57 участников спецоперации прошли конкурсный отбор региональной кадровой программы "Герои Крыма". Комиссия рассмотрела более 900 заявок.Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она является важным этапом формирования системы подготовки квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие постыВ Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 года

