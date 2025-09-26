Рейтинг@Mail.ru
Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
Польша призвала своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и немедленно покинуть страну. Об этом заявила пресс-служба посольства Польши в Минске. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T07:58
2025-09-26T07:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Польша призвала своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и немедленно покинуть страну. Об этом заявила пресс-служба посольства Польши в Минске.В посольстве напомнили, что в настоящее время для пассажирского сообщения с Польшей открыт только пограничный переход Тересполь-Брест. Для грузового – пограничный переход Корощин (Кукурыки)-Козловиче.Накануне Польша открыла границу с Белоруссией, закрытую в ночь на 12 сентября. Премьер-министр республики Дональд Туск объяснил закрытие "интересами безопасности" в связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября.Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, принятое властями Польши решение является деструктивным шагом, поскольку нарушает базовые гуманитарные принципы и права граждан, а также грозит серьезным экономическим ущербом, в том числе международным партнерам Варшавы.
польша, белоруссия, новости, в мире
Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию – МИД страны

07:58 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Польша призвала своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и немедленно покинуть страну. Об этом заявила пресс-служба посольства Польши в Минске.

"В связи с обострением ситуации и неоднократными произвольными арестами граждан Польши Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь… Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства", – говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что в настоящее время для пассажирского сообщения с Польшей открыт только пограничный переход Тересполь-Брест. Для грузового – пограничный переход Корощин (Кукурыки)-Козловиче.
Накануне Польша открыла границу с Белоруссией, закрытую в ночь на 12 сентября. Премьер-министр республики Дональд Туск объяснил закрытие "интересами безопасности" в связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, принятое властями Польши решение является деструктивным шагом, поскольку нарушает базовые гуманитарные принципы и права граждан, а также грозит серьезным экономическим ущербом, в том числе международным партнерам Варшавы.
