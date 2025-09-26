Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

https://crimea.ria.ru/20250926/polsha-prizvala-svoikh-grazhdan-srochno-pokinut-belorussiyu-1149743822.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Польша призвала своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и немедленно покинуть страну. Об этом заявила пресс-служба посольства Польши в Минске.В посольстве напомнили, что в настоящее время для пассажирского сообщения с Польшей открыт только пограничный переход Тересполь-Брест. Для грузового – пограничный переход Корощин (Кукурыки)-Козловиче.Накануне Польша открыла границу с Белоруссией, закрытую в ночь на 12 сентября. Премьер-министр республики Дональд Туск объяснил закрытие "интересами безопасности" в связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября.Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, принятое властями Польши решение является деструктивным шагом, поскольку нарушает базовые гуманитарные принципы и права граждан, а также грозит серьезным экономическим ущербом, в том числе международным партнерам Варшавы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с БелоруссиейВ Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотникахТрамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией

