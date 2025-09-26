https://crimea.ria.ru/20250926/peshekhod-pogib-pod-kolesami-inomarki-na-trasse-v-rostovskoy-oblasti-1149744195.html
Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На трассе в Ростовской области ночью иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 03:10 на 299 километре автодороги Р-260 "Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск". Пешеход двигался по неосвещенному участку дороги без светоотражающих элементов на одежде и оказался под колесами Audi, за рулем которого находился 39-летний водитель."В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТПУголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцемВ Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
