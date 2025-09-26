Рейтинг@Mail.ru
Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ростовской области - 26.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250926/peshekhod-pogib-pod-kolesami-inomarki-na-trasse-v-rostovskoy-oblasti-1149744195.html
Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ростовской области
Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ростовской области
На трассе в Ростовской области ночью иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На трассе в Ростовской области ночью иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 03:10 на 299 километре автодороги Р-260 "Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск". Пешеход двигался по неосвещенному участку дороги без светоотражающих элементов на одежде и оказался под колесами Audi, за рулем которого находился 39-летний водитель."В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
дтп, ростовская область, новости, происшествия, госавтоинспекция ростовской области
Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области иномарка насмерть сбила пешехода

08:55 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На трассе в Ростовской области ночью иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 03:10 на 299 километре автодороги Р-260 "Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск". Пешеход двигался по неосвещенному участку дороги без светоотражающих элементов на одежде и оказался под колесами Audi, за рулем которого находился 39-летний водитель.
"В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
