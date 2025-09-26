Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250926/novosti-svo-v-minoborony-nazvali-poteri-kieva-za-nedelyu-1149757592.html
Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева за неделю
Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева за неделю
За неделю армия России продвинулась вперед, освобождая территории. Безвозвратные потери киевского режима превысили 10 тысяч боевиков. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T14:25
2025-09-26T14:25
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149757799_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_7466590afb85fc8b9771e15ed330425e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. За неделю армия России продвинулась вперед, освобождая территории. Безвозвратные потери киевского режима превысили 10 тысяч боевиков. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка.На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.В течение недели на этой линии фронта ВСУ потеряли до 1250 боевиков, три танка, четыре броневика, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными ресурсами.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Российские штурмовики отвоевали 2519 зданий в населенном пункте Кировск ДНР.Недельные потери противника превысили 1600 человек, также уничтожено десять броневиков,108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сожжены 39 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Переездное на территории ДНР.Как уточнили в российском оборонном ведомстве, за неделю в окрестностях к югу от Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 "квадратов".Подразделения группировки войск "Центр" продавили вражескую оборону в Донбессе, разгромив украинские силы в ДНР и в Днепропетровской области. В ходе боев киевский режим потерял 3675 военнослужащих, а также недосчитался трех танков, 14-ти броневиков, 38-ми автомобилей и 12-ти артиллерийских орудий.На неделе военнослужащие группировки войск "Восток" также ослабили сопротивление ВСУ, освободили села Березовое и Калиновское на Днепропетровщине.Потери ВСУ на этом участке превысили 2130 боевиков, также уничтожены два танка, 17 броневиков, 97 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, противник лишился шести станций РЭБ и двух складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили силы врага, ликвидировав в течение недели до 380 военнослужащих, уничтожив три броневика, 40 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Разбиты 25 станций РЭБ, 11 складских помещений с боеприпасами, горючим и материальными средствами противника.Кроме того, российские силы ПВО сбили 24 управляемые авиабомбы, пять американских ракет HIMARS и 1724 беспилотника самолетного типа.Ранее в четверг сообщалось, что шесть групповых и один массированный удары нанесены по Украине в течение недели. Накануне в Минобороны России информировали, что российские силы в ходе выполнения задач СВО, освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - БелоусовПутин назвал число российских военных в зоне СВОАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149757799_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_5ad6f6fb69ebc59c74d6ff6fc1a7b058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, новости, инфографика
Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева за неделю

Киев потерял в зоне СВО свыше 10 тысяч боевиков за неделю - Минобороны РФ

14:25 26.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. За неделю армия России продвинулась вперед, освобождая территории. Безвозвратные потери киевского режима превысили 10 тысяч боевиков. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.
Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка.
На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
В течение недели на этой линии фронта ВСУ потеряли до 1250 боевиков, три танка, четыре броневика, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными ресурсами.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Российские штурмовики отвоевали 2519 зданий в населенном пункте Кировск ДНР.
Недельные потери противника превысили 1600 человек, также уничтожено десять броневиков,108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сожжены 39 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Переездное на территории ДНР.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, за неделю в окрестностях к югу от Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 "квадратов".

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - проинформировали в Минобороны России.

Сводка Минобороны РФ за неделю с 19 по 26 сентября 2025 годаСводка Минобороны РФ за неделю с 19 по 26 сентября 2025 года
Подразделения группировки войск "Центр" продавили вражескую оборону в Донбессе, разгромив украинские силы в ДНР и в Днепропетровской области. В ходе боев киевский режим потерял 3675 военнослужащих, а также недосчитался трех танков, 14-ти броневиков, 38-ми автомобилей и 12-ти артиллерийских орудий.
На неделе военнослужащие группировки войск "Восток" также ослабили сопротивление ВСУ, освободили села Березовое и Калиновское на Днепропетровщине.
Потери ВСУ на этом участке превысили 2130 боевиков, также уничтожены два танка, 17 броневиков, 97 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, противник лишился шести станций РЭБ и двух складов с боеприпасами.
Подразделения группировки войск "Днепр" поразили силы врага, ликвидировав в течение недели до 380 военнослужащих, уничтожив три броневика, 40 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Разбиты 25 станций РЭБ, 11 складских помещений с боеприпасами, горючим и материальными средствами противника.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря и подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 безэкипажных катера и пять катеров противника", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, российские силы ПВО сбили 24 управляемые авиабомбы, пять американских ракет HIMARS и 1724 беспилотника самолетного типа.
Ранее в четверг сообщалось, что шесть групповых и один массированный удары нанесены по Украине в течение недели. Накануне в Минобороны России информировали, что российские силы в ходе выполнения задач СВО, освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
Путин назвал число российских военных в зоне СВО
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
15:43Фильмы Кеосаяна стали частью культурного пространства России – Любимова
15:39Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя
15:06День благодарности и милосердия: акция "Белый цветок" проходит в Крыму
14:37Тигран Кеосаян – биография
14:30Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе
14:25Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева за неделю
14:13В Ленинском районе гремят взрывы
14:07Умер Тигран Кеосаян
13:46Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма
13:37Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – Путин
13:24Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
13:09В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
12:53Что будет с ценами на бензин в Крыму
12:40Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
12:38Армия России освободила Юнаковку в Сумской области
12:35В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк
12:15В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции
12:04Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня
11:57Страшная авария с поездом под Смоленском - водитель фуры погиб
Лента новостейМолния