Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева за неделю

За неделю армия России продвинулась вперед, освобождая территории. Безвозвратные потери киевского режима превысили 10 тысяч боевиков. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T14:25

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. За неделю армия России продвинулась вперед, освобождая территории. Безвозвратные потери киевского режима превысили 10 тысяч боевиков. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка.На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.В течение недели на этой линии фронта ВСУ потеряли до 1250 боевиков, три танка, четыре броневика, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными ресурсами.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Российские штурмовики отвоевали 2519 зданий в населенном пункте Кировск ДНР.Недельные потери противника превысили 1600 человек, также уничтожено десять броневиков,108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сожжены 39 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Переездное на территории ДНР.Как уточнили в российском оборонном ведомстве, за неделю в окрестностях к югу от Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 "квадратов".Подразделения группировки войск "Центр" продавили вражескую оборону в Донбессе, разгромив украинские силы в ДНР и в Днепропетровской области. В ходе боев киевский режим потерял 3675 военнослужащих, а также недосчитался трех танков, 14-ти броневиков, 38-ми автомобилей и 12-ти артиллерийских орудий.На неделе военнослужащие группировки войск "Восток" также ослабили сопротивление ВСУ, освободили села Березовое и Калиновское на Днепропетровщине.Потери ВСУ на этом участке превысили 2130 боевиков, также уничтожены два танка, 17 броневиков, 97 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, противник лишился шести станций РЭБ и двух складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили силы врага, ликвидировав в течение недели до 380 военнослужащих, уничтожив три броневика, 40 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Разбиты 25 станций РЭБ, 11 складских помещений с боеприпасами, горючим и материальными средствами противника.Кроме того, российские силы ПВО сбили 24 управляемые авиабомбы, пять американских ракет HIMARS и 1724 беспилотника самолетного типа.Ранее в четверг сообщалось, что шесть групповых и один массированный удары нанесены по Украине в течение недели. Накануне в Минобороны России информировали, что российские силы в ходе выполнения задач СВО, освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - БелоусовПутин назвал число российских военных в зоне СВОАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО

2025

Новости

