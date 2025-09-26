Нам не оставили выбора: зачем Белоруссия размещает у себя "Орешник"
Белоруссия вынуждена разместить у себя "Орешник" для гарантии безопасности – глава МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Белоруссия вынуждена разместить на своей территории ракетный комплекс "Орешник", чтобы гарантировать свою безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Нам не оставили выбора. Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. В этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник", - приводит слова министра агентство "БелТА".
По словам Рыженкова, Минск не ввязывается в бездумную гонку вооружений и не провоцирует дальнейшую конфронтацию.
"Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" уже находится на пути в республику.
Ранее военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.
Читайте также на РИА Новости Крым: