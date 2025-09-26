https://crimea.ria.ru/20250926/nam-ne-ostavili-vybora-zachem-belorussiya-razmeschaet-u-sebya-oreshnik-1149770469.html

Нам не оставили выбора: зачем Белоруссия размещает у себя "Орешник"

Нам не оставили выбора: зачем Белоруссия размещает у себя "Орешник" - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Нам не оставили выбора: зачем Белоруссия размещает у себя "Орешник"

Белоруссия вынуждена разместить на своей территории ракетный комплекс "Орешник", чтобы гарантировать свою безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T20:35

2025-09-26T20:35

2025-09-26T20:35

белоруссия

мид белоруссии

максим рыженков

ракетная система средней дальности "орешник"

безопасность

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110382/57/1103825753_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_a83a0553b875358d16b8b29b18b1d096.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Белоруссия вынуждена разместить на своей территории ракетный комплекс "Орешник", чтобы гарантировать свою безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.По словам Рыженкова, Минск не ввязывается в бездумную гонку вооружений и не провоцирует дальнейшую конфронтацию."Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул он.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" уже находится на пути в республику.Ранее военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в августе сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.О начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по КиевуПомимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - РябковРоссия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, мид белоруссии, максим рыженков, ракетная система средней дальности "орешник", безопасность, в мире, новости