https://crimea.ria.ru/20250926/mikhail-razvozhaev-ofitsialno-vstupil-v-dolzhnost-gubernatora-sevastopolya-1149761484.html

Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя

Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя

Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя, сообщают в правительстве города. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T15:39

2025-09-26T15:39

2025-09-26T15:39

севастополь

новости севастополя

политика

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149760102_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_16218c2f4528e9f3c3cad93dfcc5d713.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя, сообщают в правительстве города.Он подчеркнул, что руководить Севастополем – высокая честь и ответственность, требующая выполнения задач, поставленных президентом России и жителями города."Севастополь – это одна большая команда. Это особые люди, которые всегда смотрят прямо в лицо любым вызовам. Сегодня хочу поблагодарить каждого, кто поддержал наш курс на развитие, стремление общее и желание сделать наш город лучшим городом в стране", – отметил он.На церемонии присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, прокурор города Андрей Шевцов и члены городского правительства.Кирилл Степанов, передав поздравления от имени полномочного представителя президента Владимира Устинова, отметил высокий уровень доверия жителей города. Владимир Немцев подчеркнул, что за годы работы Развожаева город заметно преобразился, а начатые программы благоустройства и развития социальной сферы будут продолжены.Ранее сообщалось, что на выборах главы города победил действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимисяОбщая явка в единый день голосования составила около 47 процентовРазвожаев победил на выборах губернатора Севастополя

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, политика, выборы