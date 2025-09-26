https://crimea.ria.ru/20250926/mikhail-razvozhaev-ofitsialno-vstupil-v-dolzhnost-gubernatora-sevastopolya-1149761484.html
Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя, сообщают в правительстве города.Он подчеркнул, что руководить Севастополем – высокая честь и ответственность, требующая выполнения задач, поставленных президентом России и жителями города."Севастополь – это одна большая команда. Это особые люди, которые всегда смотрят прямо в лицо любым вызовам. Сегодня хочу поблагодарить каждого, кто поддержал наш курс на развитие, стремление общее и желание сделать наш город лучшим городом в стране", – отметил он.На церемонии присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, прокурор города Андрей Шевцов и члены городского правительства.Кирилл Степанов, передав поздравления от имени полномочного представителя президента Владимира Устинова, отметил высокий уровень доверия жителей города. Владимир Немцев подчеркнул, что за годы работы Развожаева город заметно преобразился, а начатые программы благоустройства и развития социальной сферы будут продолжены.Ранее сообщалось, что на выборах главы города победил действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
"Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", – сказал Развожаев.
Он подчеркнул, что руководить Севастополем – высокая честь и ответственность, требующая выполнения задач, поставленных президентом России и жителями города.
"Севастополь – это одна большая команда. Это особые люди, которые всегда смотрят прямо в лицо любым вызовам. Сегодня хочу поблагодарить каждого, кто поддержал наш курс на развитие, стремление общее и желание сделать наш город лучшим городом в стране", – отметил он.
На церемонии присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, прокурор города Андрей Шевцов и члены городского правительства.
Кирилл Степанов, передав поздравления от имени полномочного представителя президента Владимира Устинова, отметил высокий уровень доверия жителей города. Владимир Немцев подчеркнул, что за годы работы Развожаева город заметно преобразился, а начатые программы благоустройства и развития социальной сферы будут продолжены.
Ранее сообщалось
, что на выборах главы города победил действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора
и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
