https://crimea.ria.ru/20250926/krymskiy-most-seychas--obstanovka-s-ocheredyami-i-vremenem-ozhidaniya-1149766251.html

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания

До трех часов выросло время ожидания проезда к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи. В очереди стоят 850 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T17:18

2025-09-26T17:18

2025-09-26T17:18

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости

новости крыма

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. До трех часов выросло время ожидания проезда к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи. В очереди стоят 850 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь росла с утра. В 13 часов проезда ожидали более 600 машин.При этом со стороны Тамани проезд свободен.В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным в обе стороны. Очередь начала скапливаться после 8 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года2026 может стать Годом гостеприимства в КрымуНовые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань