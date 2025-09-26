Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250926/krymskiy-most-seychas--obstanovka-s-ocheredyami-i-vremenem-ozhidaniya-1149766251.html
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания
До трех часов выросло время ожидания проезда к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи. В очереди стоят 850 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T17:18
2025-09-26T17:18
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости
новости крыма
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. До трех часов выросло время ожидания проезда к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи. В очереди стоят 850 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь росла с утра. В 13 часов проезда ожидали более 600 машин.При этом со стороны Тамани проезд свободен.В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным в обе стороны. Очередь начала скапливаться после 8 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
Новости
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания

У Крымского моста сейчас в трехчасовом заторе ждут 850 машин со стороны Керчи

17:18 26.09.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. До трех часов выросло время ожидания проезда к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи. В очереди стоят 850 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Очередь росла с утра. В 13 часов проезда ожидали более 600 машин.

"По состоянию на 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.

При этом со стороны Тамани проезд свободен.
В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным в обе стороны. Очередь начала скапливаться после 8 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
