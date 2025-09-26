Рейтинг@Mail.ru
26.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
На Крымском мосту в очереди перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи стоят более 600 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T13:24
2025-09-26T13:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи стоят более 600 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди нет.Утром в пятницу со стороны Керчи проезда ждали около 300 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас - в очереди более 600 машин

13:24 26.09.2025 (обновлено: 13:32 26.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи стоят более 600 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 633 транспортных средства. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди нет.
Утром в пятницу со стороны Керчи проезда ждали около 300 машин.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
