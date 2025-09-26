https://crimea.ria.ru/20250926/krymskiy-most-seychas---skolko-zhdat-proezda-1149754485.html
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
На Крымском мосту в очереди перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи стоят более 600 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T13:24
2025-09-26T13:24
2025-09-26T13:32
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи стоят более 600 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди нет.Утром в пятницу со стороны Керчи проезда ждали около 300 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
13:24 26.09.2025 (обновлено: 13:32 26.09.2025)