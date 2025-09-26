https://crimea.ria.ru/20250926/krymskiy-most--obstanovka-seychas-1149772342.html
Крымский мост – обстановка сейчас
Пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти вечером в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти вечером в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее выезда из Крыма ожидали 500 машин.При этом въезд в Крым остается свободным - очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани нет.В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным в обе стороны. Очередь начала скапливаться после 8 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
