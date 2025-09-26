Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250926/krymskiy-most--obstanovka-seychas-1149772342.html
Крымский мост – обстановка сейчас
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Крымский мост – обстановка сейчас
Пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти вечером в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T23:07
2025-09-26T23:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd026a2cd35ffcf2145a007b0f1fa59b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти вечером в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее выезда из Крыма ожидали 500 машин.При этом въезд в Крым остается свободным - очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани нет.В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным в обе стороны. Очередь начала скапливаться после 8 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_249afcd4c8ed69aa39d41d94354320b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост – обстановка сейчас

У Крымского моста вечером в пятницу в трехчасовом заторе стоит 852 авто со стороны Керчи

23:07 26.09.2025 (обновлено: 23:08 26.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти вечером в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 852 транспортных средства. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Двумя часами ранее выезда из Крыма ожидали 500 машин.
При этом въезд в Крым остается свободным - очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани нет.
В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным в обе стороны. Очередь начала скапливаться после 8 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовостиНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Крымский мост – обстановка сейчас
22:41Авария с поездом под Смоленском и бензин в Крыму: главное за день
22:22Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в Крыму
22:08В Севастополе остановили морской транспорт
21:50В РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничество
21:29Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООН
21:04Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
20:56Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов за месяц
20:35Нам не оставили выбора: зачем Белоруссия размещает у себя "Орешник"
20:14Что Трамп ответил Зеленскому на просьбу передать ракеты Tomahawk
19:53Серия взрывов прогремела в Харькове
19:39В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
19:18В Крым на выходных придет скандинавская прохлада
18:57Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин
18:46"Начал сходить с ума:" в Венгрии ответил на обвинения Зеленского
18:32Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВО
18:21Зеленский может потерять всю Украину – Лукашенко
18:11Жительница Херсонской области призывала собирать деньги на ВСУ
17:58В Симферополе открыли выставку "Крымский туризм в лицах"
17:43В Кремле ответили на угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты
Лента новостейМолния