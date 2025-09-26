Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
У Крымского моста сейчас в пробке стоят 500 машин со стороны Керчи
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в пятницу перед пунктами досмотра со стороны Керчи сохраняется двухчасовой автомобильный затор. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым по-прежнему остается свободным - очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани нет.
В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным в обе стороны. Очередь начала скапливаться после 8 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.