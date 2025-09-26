https://crimea.ria.ru/20250926/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-pyatnitsy-1149770880.html

Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы

Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы

2025-09-26T21:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в пятницу перед пунктами досмотра со стороны Керчи сохраняется двухчасовой автомобильный затор. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым по-прежнему остается свободным - очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани нет.В течение ночи движение по мосту дважды перекрывали. После этого перед досмотровыми комплексами возникла очередь, с обеих сторон проезда ждали почти 800 машин. С утра проезд по транспортному переходу был свободным в обе стороны. Очередь начала скапливаться после 8 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

