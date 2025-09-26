Рейтинг@Mail.ru
Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин
Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин
Президент России Владимир Путин призвал избранных руководителей субъектов РФ все время быть в контакте с людьми и внимательно относиться к их мнению. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T18:57
2025-09-26T18:57
владимир путин (политик)
россия
политика
общество
выборы
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избранных руководителей субъектов РФ все время быть в контакте с людьми и внимательно относиться к их мнению.Глава государства отметил, что избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и во всех регионах, причем при высокой явке победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности."Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что очень важно оправдать это доверие граждан, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан. Действовать, по его словам, необходимо с полной отдачей.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
Новости
владимир путин (политик), россия, политика, общество, выборы, новости
Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин

Путин призвал руководителей регионов России все время быть в контакте с людьми

18:57 26.09.2025
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избранных руководителей субъектов РФ все время быть в контакте с людьми и внимательно относиться к их мнению.
"Подчеркну особо, надо всегда внимательно относиться к мнению людей, быть с ними в постоянном контакте, встречаться, выслушивать, понимать запросы людей", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и во всех регионах, причем при высокой явке победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности.
"Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что очень важно оправдать это доверие граждан, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан. Действовать, по его словам, необходимо с полной отдачей.
"У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны. Добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере", - отметил он.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
