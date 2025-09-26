https://crimea.ria.ru/20250926/glavy-regionov-vse-vremya-dolzhny-byt-v-kontakte-s-lyudmi--putin-1149768884.html
Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин
Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин
Президент России Владимир Путин призвал избранных руководителей субъектов РФ все время быть в контакте с людьми и внимательно относиться к их мнению. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T18:57
2025-09-26T18:57
2025-09-26T18:57
владимир путин (политик)
россия
политика
общество
выборы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избранных руководителей субъектов РФ все время быть в контакте с людьми и внимательно относиться к их мнению.Глава государства отметил, что избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и во всех регионах, причем при высокой явке победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности."Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что очень важно оправдать это доверие граждан, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан. Действовать, по его словам, необходимо с полной отдачей.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора СевастополяВыборы губернатора в Севастополе признали состоявшимисяРазвожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_227:136:2777:2048_1920x0_80_0_0_a1ee90a4e34451ba673b5aa99ab662c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, политика, общество, выборы, новости
Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин
Путин призвал руководителей регионов России все время быть в контакте с людьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избранных руководителей субъектов РФ все время быть в контакте с людьми и внимательно относиться к их мнению.
"Подчеркну особо, надо всегда внимательно относиться к мнению людей, быть с ними в постоянном контакте, встречаться, выслушивать, понимать запросы людей", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и во всех регионах, причем при высокой явке победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности.
"Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что очень важно оправдать это доверие граждан, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан. Действовать, по его словам, необходимо с полной отдачей.
"У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны. Добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере", - отметил он.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: