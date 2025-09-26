https://crimea.ria.ru/20250926/glavy-regionov-vse-vremya-dolzhny-byt-v-kontakte-s-lyudmi--putin-1149768884.html

Главы регионов все время должны быть в контакте с людьми – Путин

Президент России Владимир Путин призвал избранных руководителей субъектов РФ все время быть в контакте с людьми и внимательно относиться к их мнению.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избранных руководителей субъектов РФ все время быть в контакте с людьми и внимательно относиться к их мнению.Глава государства отметил, что избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и во всех регионах, причем при высокой явке победу одержали либо действующие руководители, либо те, кто исполнял эти обязанности."Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам. А это, безусловно, здравый, ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что очень важно оправдать это доверие граждан, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан. Действовать, по его словам, необходимо с полной отдачей.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора СевастополяВыборы губернатора в Севастополе признали состоявшимисяРазвожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе

