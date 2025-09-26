https://crimea.ria.ru/20250926/dve-zhenschiny-pogibli-na-pozhare-v-sakakh-1149766705.html

Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках

Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках

Две женщины погибли во время пожара в частном жилом доме в Саках. Об инциденте сообщает Следком РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T17:22

2025-09-26T17:22

2025-09-26T17:28

крым

саки

пожар

происшествия

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149766481_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_e72bc245a5a176bcc246073f817abf28.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Две женщины погибли во время пожара в частном жилом доме в Саках. Об инциденте сообщает Следком РФ по Крыму и Севастополю.В настоящее время следователи и следователи-криминалисты продолжают осмотр места происшествия. "Во взаимодействии с коллегами из МЧС устанавливаются обстоятельства трагедии, источник и причин возгорания, для чего назначены экспертизы", - добавили в Следкоме.Установление обстоятельств смертельного пожара поставлено на контроль и в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, саки, пожар, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма