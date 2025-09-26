Рейтинг@Mail.ru
Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках
Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках
Две женщины погибли во время пожара в частном жилом доме в Саках. Об инциденте сообщает Следком РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T17:22
2025-09-26T17:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Две женщины погибли во время пожара в частном жилом доме в Саках. Об инциденте сообщает Следком РФ по Крыму и Севастополю.В настоящее время следователи и следователи-криминалисты продолжают осмотр места происшествия. "Во взаимодействии с коллегами из МЧС устанавливаются обстоятельства трагедии, источник и причин возгорания, для чего назначены экспертизы", - добавили в Следкоме.Установление обстоятельств смертельного пожара поставлено на контроль и в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:22 26.09.2025 (обновлено: 17:28 26.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Две женщины погибли во время пожара в частном жилом доме в Саках. Об инциденте сообщает Следком РФ по Крыму и Севастополю.
"Сегодня днем после тушения возгорания в частном домовладении по улице Морозова были обнаружены тела двух женщин – хозяйки дома и ее подруги, которые вместе злоупотребляли спиртными напитками. Предварительно, возгорание произошло из-за непотушенного окурка", - сказано в сообщении.
В настоящее время следователи и следователи-криминалисты продолжают осмотр места происшествия.
"Во взаимодействии с коллегами из МЧС устанавливаются обстоятельства трагедии, источник и причин возгорания, для чего назначены экспертизы", - добавили в Следкоме.
Установление обстоятельств смертельного пожара поставлено на контроль и в прокуратуре Крыма.
