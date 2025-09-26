https://crimea.ria.ru/20250926/dve-zhenschiny-pogibli-na-pozhare-v-sakakh-1149766705.html
Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках
Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках
Две женщины погибли во время пожара в частном жилом доме в Саках. Об инциденте сообщает Следком РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T17:22
2025-09-26T17:22
2025-09-26T17:28
крым
саки
пожар
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149766481_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_e72bc245a5a176bcc246073f817abf28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Две женщины погибли во время пожара в частном жилом доме в Саках. Об инциденте сообщает Следком РФ по Крыму и Севастополю.В настоящее время следователи и следователи-криминалисты продолжают осмотр места происшествия. "Во взаимодействии с коллегами из МЧС устанавливаются обстоятельства трагедии, источник и причин возгорания, для чего назначены экспертизы", - добавили в Следкоме.Установление обстоятельств смертельного пожара поставлено на контроль и в прокуратуре Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
саки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149766481_62:0:1218:867_1920x0_80_0_0_d6f98efd3891f229ffae410fe8e105ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, саки, пожар, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма
Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках
В Саках на пожаре в частном доме погибли две женщины
17:22 26.09.2025 (обновлено: 17:28 26.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Две женщины погибли во время пожара в частном жилом доме в Саках. Об инциденте сообщает Следком РФ по Крыму и Севастополю.
"Сегодня днем после тушения возгорания в частном домовладении по улице Морозова были обнаружены тела двух женщин – хозяйки дома и ее подруги, которые вместе злоупотребляли спиртными напитками. Предварительно, возгорание произошло из-за непотушенного окурка", - сказано в сообщении.
В настоящее время следователи и следователи-криминалисты продолжают осмотр места происшествия.
"Во взаимодействии с коллегами из МЧС устанавливаются обстоятельства трагедии, источник и причин возгорания, для чего назначены экспертизы", - добавили в Следкоме.
Установление обстоятельств смертельного пожара поставлено на контроль и в прокуратуре Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.