Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников

Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников

2025-09-26T07:19

2025-09-26T07:19

2025-09-26T07:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над российскими регионами 55 вражеских беспилотников, из них 14 над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Из них 20 БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, по 14 – над территорией Ростовской области и Республики Крым, три дрона уничтожили над территорией Краснодарского края и по одному над территорией Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.Как сообщалось, на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

