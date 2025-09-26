Рейтинг@Mail.ru
Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников
Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь над российскими регионами 55 вражеских беспилотников, из них 14 над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T07:19
2025-09-26T07:21
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a7d7e93e16c2e47a577c45f1cd96a56.jpg
Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников

Над Крымом сбили 14 украинских беспилотников

07:19 26.09.2025 (обновлено: 07:21 26.09.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над российскими регионами 55 вражеских беспилотников, из них 14 над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Из них 20 БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, по 14 – над территорией Ростовской области и Республики Крым, три дрона уничтожили над территорией Краснодарского края и по одному над территорией Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.
Как сообщалось, на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ.
