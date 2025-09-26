https://crimea.ria.ru/20250926/ataka-na-krym---sily-pvo-sbili-za-noch-14-ukrainskikh-bespilotnikov-1149743648.html
Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь над российскими регионами 55 вражеских беспилотников, из них 14 над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над российскими регионами 55 вражеских беспилотников, из них 14 над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Из них 20 БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, по 14 – над территорией Ростовской области и Республики Крым, три дрона уничтожили над территорией Краснодарского края и по одному над территорией Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.Как сообщалось, на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
26.09.2025