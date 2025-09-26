80 домов в Керчи отключат от газоснабжения

https://crimea.ria.ru/20250926/80-domov-v-kerchi-otklyuchat-ot-gazosnabzheniya-1149705350.html

Более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".По данным пресс-службы, в течение дня без газа будут оставаться 17 жилых домов по улице Гагарина, по два – на улицах Карташова и в Ломаном переулке, четыре дома – по улице Широкой, 12 – по Урицкого, восемь – по Шевченко, 21 – по Шевякова и 16 – по улице Фрунзе.Абонентов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться также 2 октября при наличии абонентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаВ Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

