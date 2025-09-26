Рейтинг@Mail.ru
80 домов в Керчи отключат от газоснабжения - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250926/80-domov-v-kerchi-otklyuchat-ot-gazosnabzheniya-1149705350.html
80 домов в Керчи отключат от газоснабжения
80 домов в Керчи отключат от газоснабжения - РИА Новости Крым, 26.09.2025
80 домов в Керчи отключат от газоснабжения
Более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T07:37
2025-09-26T07:37
газ
керчь
крымгазсети
новости крыма
газоснабжение
газопровод
отключение газа в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129871515_0:128:3187:1920_1920x0_80_0_0_9a1c86728dcfc41cdc8370a2cd7b47c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".По данным пресс-службы, в течение дня без газа будут оставаться 17 жилых домов по улице Гагарина, по два – на улицах Карташова и в Ломаном переулке, четыре дома – по улице Широкой, 12 – по Урицкого, восемь – по Шевченко, 21 – по Шевякова и 16 – по улице Фрунзе.Абонентов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться также 2 октября при наличии абонентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаВ Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129871515_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_8e7950a47cd794606a8735e7710d6183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газ, керчь, крымгазсети, новости крыма, газоснабжение, газопровод, отключение газа в крыму
80 домов в Керчи отключат от газоснабжения

80 домов в Керчи отключат от газоснабжения 2 октября из-за ремонтных работ

07:37 26.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник газовой службы проверяет на утечку фасадный газопровод
Сотрудник газовой службы проверяет на утечку фасадный газопровод - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".

"2 октября 2025 с 9:00 в связи технологическим присоединением будет прекращена подача газа", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение дня без газа будут оставаться 17 жилых домов по улице Гагарина, по два – на улицах Карташова и в Ломаном переулке, четыре дома – по улице Широкой, 12 – по Урицкого, восемь – по Шевченко, 21 – по Шевякова и 16 – по улице Фрунзе.
Абонентов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться также 2 октября при наличии абонентов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
 
ГазКерчьКрымгазсетиНовости КрымаГазоснабжениеГазопроводОтключение газа в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:19На Крымском мосту начала расти очередь
07:58Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
07:3780 домов в Керчи отключат от газоснабжения
07:19Атака на Крым - силы ПВО сбили за ночь 14 украинских беспилотников
07:10Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
06:47Чем в Севастополе удивляют на ХXI Международном салоне изобретений
06:34Крымский мост - обстановка после приостановки движения
06:10ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани
00:01Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 сентября
23:23Крымский мост открыт
22:57В Севастополе закрыли рейд
22:51На Крымском мосту остановлено движение
22:30Бензин в Крыму и запуск Россией ядерной энергосистемы: главное за день
22:15Крымский мост: выезда с полуострова придется ждать несколько часов
22:04В Севастополе всю ночь будут стрелять
21:43В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление
21:31Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион
21:07Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные
20:48"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в Севастополе
Лента новостейМолния