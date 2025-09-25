https://crimea.ria.ru/20250925/zachem-v-gagarinskom-parke-simferopolya-menyayut-plity-k-vechnomu-ognyu--1149728739.html
Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
Плитку с аллеи к Вечному огню в Симферополе стали демонтировать из-за необходимости устройства наружного освещения в парке им. Гагарина. Это следует из ответа... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T18:48
2025-09-25T18:48
2025-09-25T19:53
симферополь
парк юрия гагарина в симферополе
новости крыма
вечный огонь
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149525971_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_64d9c3c192ba961de6388b06f73a7e6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Плитку с аллеи к Вечному огню в Симферополе стали демонтировать из-за необходимости устройства наружного освещения в парке им. Гагарина. Это следует из ответа на запрос РИА Новости Крым в администрацию Симферополя.Также в департаменте отметили, что демонтированная блочная плитка была уложена на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" при реконструкции в 1985 году.Из ответа следует: проект благоустройства парка им. Ю.А. Гагарина в Симферополе включает в себя всю площадь парка. Окончание строительно-монтажных работ в парке по условия муниципального контракта между департаментом и подрядчиком должно быть завершено до 1 октября 2026 года.Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в социальных сетях симферопольцы выразили беспокойство идущим демонтажом плиточного покрытия аллеи героев в Гагаринском парке. В администрации ответили, что демонтированные плиты на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" заменят на новые аналогичного цвета."Работы не затронут сам объект культурного наследия – захоронение, надмогильную плиту с символом Вечного огня, полукруглую стелу. На аллее заменят плиты, уложенные 40 лет назад", – сказано в сообщении городской исполнительной власти.Там утверждают, что "время и погода сделали свое дело – плиты претерпели естественный износ". При этом в администрации заверяют, что красный цвет плитки не изменится, так как он сочетается с цветовой гаммой всего комплекса, а демонтированные плиты будут переданы администрации в качестве возвратного материала.Мемориал "Могила неизвестного солдата" был открыт в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мае 1975 года на могиле Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь Славы, доставленный на бронетранспортере с Сапун-горы, расположенной под Севастополем.Красный цвет материалов – преобладающий в исполнении мемориала: использованы красные граниты, мрамор, плитка соответствующего оттенка. В 2009 и 2015 годах на аллее установили горизонтальные стелы с именами героев Великой Отечественной войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
парк юрия гагарина в симферополе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149525971_26:0:1254:921_1920x0_80_0_0_c671c57b5b8c3cda59ffcf7b86a7f5a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, парк юрия гагарина в симферополе, новости крыма, вечный огонь
Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
Плиты к Вечному огню в Гагаринском парке Симферополя меняют ради нового освещения
18:48 25.09.2025 (обновлено: 19:53 25.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым.
Плитку с аллеи к Вечному огню в Симферополе стали демонтировать из-за необходимости устройства наружного освещения в парке им. Гагарина. Это следует из ответа на запрос РИА Новости Крым
в администрацию Симферополя.
"Ввиду реализации проектных решений в части устройства наружного освещения аллеи, ведущей к мемориальному комплекту, старое блочное покрытие подлежит демонтажу с последующей заменой на аутентичное по стилистике плиточное покрытие", – говорится в ответе Департамента капитального строительства администрации.
Также в департаменте отметили, что демонтированная блочная плитка была уложена на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" при реконструкции в 1985 году.
Из ответа следует: проект благоустройства парка им. Ю.А. Гагарина в Симферополе включает в себя всю площадь парка. Окончание строительно-монтажных работ в парке по условия муниципального контракта между департаментом и подрядчиком должно быть завершено до 1 октября 2026 года.
Ранее РИА Новости Крым сообщало
, что в социальных сетях симферопольцы выразили беспокойство идущим демонтажом плиточного покрытия аллеи героев в Гагаринском парке. В администрации ответили, что демонтированные плиты на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" заменят на новые аналогичного цвета.
"Работы не затронут сам объект культурного наследия – захоронение, надмогильную плиту с символом Вечного огня, полукруглую стелу. На аллее заменят плиты, уложенные 40 лет назад", – сказано в сообщении городской исполнительной власти.
Там утверждают, что "время и погода сделали свое дело – плиты претерпели естественный износ". При этом в администрации заверяют, что красный цвет плитки не изменится, так как он сочетается с цветовой гаммой всего комплекса, а демонтированные плиты будут переданы администрации в качестве возвратного материала.
Мемориал "Могила неизвестного солдата" был открыт в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мае 1975 года на могиле Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь Славы, доставленный на бронетранспортере с Сапун-горы, расположенной под Севастополем.
Красный цвет материалов – преобладающий в исполнении мемориала: использованы красные граниты, мрамор, плитка соответствующего оттенка. В 2009 и 2015 годах на аллее установили горизонтальные стелы с именами героев Великой Отечественной войны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.