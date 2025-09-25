Рейтинг@Mail.ru
Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
Эксклюзивы РИА Новости Крым
симферополь
парк юрия гагарина в симферополе
новости крыма
вечный огонь
эксклюзивы риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Плитку с аллеи к Вечному огню в Симферополе стали демонтировать из-за необходимости устройства наружного освещения в парке им. Гагарина. Это следует из ответа на запрос РИА Новости Крым в администрацию Симферополя.Также в департаменте отметили, что демонтированная блочная плитка была уложена на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" при реконструкции в 1985 году.Из ответа следует: проект благоустройства парка им. Ю.А. Гагарина в Симферополе включает в себя всю площадь парка. Окончание строительно-монтажных работ в парке по условия муниципального контракта между департаментом и подрядчиком должно быть завершено до 1 октября 2026 года.Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в социальных сетях симферопольцы выразили беспокойство идущим демонтажом плиточного покрытия аллеи героев в Гагаринском парке. В администрации ответили, что демонтированные плиты на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" заменят на новые аналогичного цвета."Работы не затронут сам объект культурного наследия – захоронение, надмогильную плиту с символом Вечного огня, полукруглую стелу. На аллее заменят плиты, уложенные 40 лет назад", – сказано в сообщении городской исполнительной власти.Там утверждают, что "время и погода сделали свое дело – плиты претерпели естественный износ". При этом в администрации заверяют, что красный цвет плитки не изменится, так как он сочетается с цветовой гаммой всего комплекса, а демонтированные плиты будут переданы администрации в качестве возвратного материала.Мемориал "Могила неизвестного солдата" был открыт в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мае 1975 года на могиле Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь Славы, доставленный на бронетранспортере с Сапун-горы, расположенной под Севастополем.Красный цвет материалов – преобладающий в исполнении мемориала: использованы красные граниты, мрамор, плитка соответствующего оттенка. В 2009 и 2015 годах на аллее установили горизонтальные стелы с именами героев Великой Отечественной войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
парк юрия гагарина в симферополе
симферополь, парк юрия гагарина в симферополе, новости крыма, вечный огонь
Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню

Плиты к Вечному огню в Гагаринском парке Симферополя меняют ради нового освещения

18:48 25.09.2025 (обновлено: 19:53 25.09.2025)
 
Как будет выглядеть обновленный Вечный огонь в Симферополе
Как будет выглядеть обновленный Вечный огонь в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Плитку с аллеи к Вечному огню в Симферополе стали демонтировать из-за необходимости устройства наружного освещения в парке им. Гагарина. Это следует из ответа на запрос РИА Новости Крым в администрацию Симферополя.

"Ввиду реализации проектных решений в части устройства наружного освещения аллеи, ведущей к мемориальному комплекту, старое блочное покрытие подлежит демонтажу с последующей заменой на аутентичное по стилистике плиточное покрытие", – говорится в ответе Департамента капитального строительства администрации.

Также в департаменте отметили, что демонтированная блочная плитка была уложена на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" при реконструкции в 1985 году.
Из ответа следует: проект благоустройства парка им. Ю.А. Гагарина в Симферополе включает в себя всю площадь парка. Окончание строительно-монтажных работ в парке по условия муниципального контракта между департаментом и подрядчиком должно быть завершено до 1 октября 2026 года.
Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в социальных сетях симферопольцы выразили беспокойство идущим демонтажом плиточного покрытия аллеи героев в Гагаринском парке. В администрации ответили, что демонтированные плиты на аллее, ведущей к мемориалу "Могила неизвестного солдата" заменят на новые аналогичного цвета.
"Работы не затронут сам объект культурного наследия – захоронение, надмогильную плиту с символом Вечного огня, полукруглую стелу. На аллее заменят плиты, уложенные 40 лет назад", – сказано в сообщении городской исполнительной власти.
Там утверждают, что "время и погода сделали свое дело – плиты претерпели естественный износ". При этом в администрации заверяют, что красный цвет плитки не изменится, так как он сочетается с цветовой гаммой всего комплекса, а демонтированные плиты будут переданы администрации в качестве возвратного материала.
Мемориал "Могила неизвестного солдата" был открыт в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мае 1975 года на могиле Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь Славы, доставленный на бронетранспортере с Сапун-горы, расположенной под Севастополем.
Красный цвет материалов – преобладающий в исполнении мемориала: использованы красные граниты, мрамор, плитка соответствующего оттенка. В 2009 и 2015 годах на аллее установили горизонтальные стелы с именами героев Великой Отечественной войны.
Эксклюзивы РИА Новости КрымСимферопольПарк Юрия Гагарина в СимферополеНовости КрымаВечный огонь
 
