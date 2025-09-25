https://crimea.ria.ru/20250925/vstrechi-lavrova-na-polyakh-genassamblei-oon--glavnoe-1149704680.html
Встречи Лаврова на полях Генассамблеи ООН – главное
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН провел ряд важных встреч в штаб-квартире организации. Российский министр встретился с коллегами из разных стран. Основные итоги переговоров – в материале РИА Новости Крым.Встреча с РубиоВ рамках встречи с госсекретарем США Марко Рубио Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.Стороны провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов и условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США.В свою очередь в Госдепе сообщили, что Рубио в беседе с Лавровым призвал Россию принять меры для долгосрочного мира.Встреча с министром иностранных дел ВенгрииС главой МИД Венгрии Петером Сийярто произошел обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, в том числе по Украине.Сийярто отметил важность российско-американских контактов для стабильности в мире, призвал Европу приложить усилия для решения конфликта. При этом подчеркнул, что поведение многих лидеров говорит об их желании подорвать мирный процесс.Также Сийярто заверил, что Венгрия продолжит сотрудничество с Россией в сфере энергетики.Переговоры с главой МИД СловакииГлава МИД Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с Лавровым заявил, что Россия лучше адаптировалась к европейским санкциям, чем сам Евросоюз. Он также констатировал, что у Словакии нет альтернативы российским энергоносителям, из-за чего она попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по отказу от них.Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере.Глава МИД Швейцарии"С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ по итогам встречи с главой МИД Швеции Иньяцио Кассисом.В ее рамках стороны рассмотрели международные вопросы, включая украинский конфликт, обсудили деятельность ОБСЕ, председательство в которой перейдет к Швейцарии в следующем году. МИД РФ подробно изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.Другие встречиКубинскому министру иностранных дел Бруно Родригесу Лавров выразил соболезнования в связи со смертью заместителя председателя совета министров Кубы, сопредседателя российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисаса Руиса, скончавшегося в середине сентября на 89-м году жизни.Кроме того, глава МИД РФ встретился с коллегами из Доминиканской республики, Марокко, Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.На встрече с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер поднимались гуманитарные вопросы в связи с украинским кризисом, сектором Газа, Сирий и Суданом, работы МККК в России. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении сотрудничества.Восьмидесятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций открылась 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Неделя высокого уровня юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала 23 сентября. Тема сессии — "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за УкраиныРеформа Совета безопасности ООН: зачем Европа заговорила об этомПризнание Палестины – какие страны присоединились
