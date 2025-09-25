Рейтинг@Mail.ru
Встречи Лаврова на полях Генассамблеи ООН – главное - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Встречи Лаврова на полях Генассамблеи ООН – главное
Встречи Лаврова на полях Генассамблеи ООН – главное - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Встречи Лаврова на полях Генассамблеи ООН – главное
Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН провел ряд важных встреч в штаб-квартире организации. Российский министр встретился... РИА Новости Крым, 25.09.2025
сергей лавров
оон
генассамблея оон
политика
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
сергей лавров, оон, генассамблея оон, политика, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Встречи Лаврова на полях Генассамблеи ООН – главное

Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН

08:07 25.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН провел ряд важных встреч в штаб-квартире организации. Российский министр встретился с коллегами из разных стран. Основные итоги переговоров – в материале РИА Новости Крым.

Встреча с Рубио

В рамках встречи с госсекретарем США Марко Рубио Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта.
Стороны провели "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов и условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США.
В свою очередь в Госдепе сообщили, что Рубио в беседе с Лавровым призвал Россию принять меры для долгосрочного мира.

Встреча с министром иностранных дел Венгрии

С главой МИД Венгрии Петером Сийярто произошел обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, в том числе по Украине.
Сийярто отметил важность российско-американских контактов для стабильности в мире, призвал Европу приложить усилия для решения конфликта. При этом подчеркнул, что поведение многих лидеров говорит об их желании подорвать мирный процесс.
Также Сийярто заверил, что Венгрия продолжит сотрудничество с Россией в сфере энергетики.

Переговоры с главой МИД Словакии

Глава МИД Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с Лавровым заявил, что Россия лучше адаптировалась к европейским санкциям, чем сам Евросоюз. Он также констатировал, что у Словакии нет альтернативы российским энергоносителям, из-за чего она попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по отказу от них.
Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере.

Глава МИД Швейцарии

"С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ по итогам встречи с главой МИД Швеции Иньяцио Кассисом.
В ее рамках стороны рассмотрели международные вопросы, включая украинский конфликт, обсудили деятельность ОБСЕ, председательство в которой перейдет к Швейцарии в следующем году. МИД РФ подробно изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

Другие встречи

Кубинскому министру иностранных дел Бруно Родригесу Лавров выразил соболезнования в связи со смертью заместителя председателя совета министров Кубы, сопредседателя российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисаса Руиса, скончавшегося в середине сентября на 89-м году жизни.
Кроме того, глава МИД РФ встретился с коллегами из Доминиканской республики, Марокко, Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
На встрече с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер поднимались гуманитарные вопросы в связи с украинским кризисом, сектором Газа, Сирий и Суданом, работы МККК в России. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении сотрудничества.
Восьмидесятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций открылась 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Неделя высокого уровня юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала 23 сентября. Тема сессии — "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед".
