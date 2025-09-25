Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2025
ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ
Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T13:09
2025-09-25T13:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.Як-52 – советский учебно-тренировочный самолет. ВСУ используют их для перехватов беспилотников "Герань" и разведывательных дронов "Орлан-10".Беспилотники А-22 "Летучая лисица", переделанные из легкомоторных самолетов "Аэропракт А-22", украинские боевики используют в качестве дрона-камикадзе. Он может нести на борту более 150 килограммов взрывчатых веществ.
новости сво, вооруженные силы россии, самолет, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ

Самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ уничтожены на аэродроме ударом российских войск

13:09 25.09.2025 (обновлено: 13:16 25.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.
Як-52 – советский учебно-тренировочный самолет. ВСУ используют их для перехватов беспилотников "Герань" и разведывательных дронов "Орлан-10".
Беспилотники А-22 "Летучая лисица", переделанные из легкомоторных самолетов "Аэропракт А-22", украинские боевики используют в качестве дрона-камикадзе. Он может нести на борту более 150 килограммов взрывчатых веществ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области
Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
 
