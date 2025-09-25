https://crimea.ria.ru/20250925/vs-rf-udarom-po-aerodromu-unichtozhili-samolety-i-tyazhelye-bespilotniki-vsu-1149713492.html

ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ

Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом по полевому аэродрому уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.Як-52 – советский учебно-тренировочный самолет. ВСУ используют их для перехватов беспилотников "Герань" и разведывательных дронов "Орлан-10".Беспилотники А-22 "Летучая лисица", переделанные из легкомоторных самолетов "Аэропракт А-22", украинские боевики используют в качестве дрона-камикадзе. Он может нести на борту более 150 килограммов взрывчатых веществ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской областиДве пусковые установки Patriot уничтожены на Украине

