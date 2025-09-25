https://crimea.ria.ru/20250925/vooruzhennye-sily-rossii-zavershayut-osvobozhdenie-kirovska-v-dnr-1149712289.html

Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР

Подразделения российской группировки войск завершают освобождение Кировска в ДНР и проводят зачистку города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск завершают освобождение Кировска в ДНР и проводят зачистку города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что на это направление противник стянул внушительные силы в количестве трех бригад. Всего было задействовано до 19 батальонов. ВСУ оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой на направлении действий наших войск. Тогда подразделения группировки "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника, отметили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - БелоусовЭффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе

