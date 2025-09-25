Рейтинг@Mail.ru
Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/vooruzhennye-sily-rossii-zavershayut-osvobozhdenie-kirovska-v-dnr-1149712289.html
Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
Подразделения российской группировки войск завершают освобождение Кировска в ДНР и проводят зачистку города. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T12:35
2025-09-25T12:37
россия
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142853594_0:119:3053:1836_1920x0_80_0_0_aa0764ae315c22012c2930ee67c832cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск завершают освобождение Кировска в ДНР и проводят зачистку города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что на это направление противник стянул внушительные силы в количестве трех бригад. Всего было задействовано до 19 батальонов. ВСУ оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой на направлении действий наших войск. Тогда подразделения группировки "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника, отметили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - БелоусовЭффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
россия
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142853594_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e4a4190d45d18bf7987437a538c3e96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, министерство обороны рф
Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР

Подразделения группировки войск "Запад" проводят зачистку Кировска - Минобороны

12:35 25.09.2025 (обновлено: 12:37 25.09.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск завершают освобождение Кировска в ДНР и проводят зачистку города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", - говорится в сообщении.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что на это направление противник стянул внушительные силы в количестве трех бригад. Всего было задействовано до 19 батальонов. ВСУ оборудовали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, которая являлась естественной водной преградой на направлении действий наших войск. Тогда подразделения группировки "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника, отметили в Минобороны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
 
РоссияНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
12:33Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
12:29Зеленский готов покинуть пост
12:03Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
11:38Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
11:25Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
11:17Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе
11:05Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
10:56В Крыму мужчина устроил наркопритон в сарае
10:45В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
10:31Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов
10:27В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
10:21Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны
10:00ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
09:51На Керченском полуострове громко
09:37Из-за ухудшения погоды "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады
09:24Крымский мост сейчас: сколько стоять в очереди на досмотр
09:05В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках
08:47Обломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия Кубани
08:37Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
Лента новостейМолния