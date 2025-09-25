https://crimea.ria.ru/20250925/veter-i-pokholodanie-ozhidayutsya-v-krymu-v-chetverg-1149698463.html

Ветер и похолодание ожидаются в Крыму в четверг

В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Ожидаются небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Ожидаются небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.В Ялте и Алуште ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит +13...15, днем +18...20. В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут от +14 до +17, днем поднимутся до отметки +20 градусов.

