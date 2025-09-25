Рейтинг@Mail.ru
Ветер и похолодание ожидаются в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/veter-i-pokholodanie-ozhidayutsya-v-krymu-v-chetverg-1149698463.html
Ветер и похолодание ожидаются в Крыму в четверг
Ветер и похолодание ожидаются в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Ветер и похолодание ожидаются в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Ожидаются небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T00:01
2025-09-25T00:01
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142184639_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fc04059fec5714215878b57d66924b55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Ожидаются небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.В Ялте и Алуште ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит +13...15, днем +18...20. В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут от +14 до +17, днем поднимутся до отметки +20 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250924/na-krym-idet-shtormovoy-veter-1149687968.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142184639_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ec5aae3017c33aeca79766fc950a0d02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Ветер и похолодание ожидаются в Крыму в четверг

В четверг в Крыму усилится ветер и похолодает

00:01 25.09.2025
 
© РИА Новости КрымГенуэзская крепость в Феодосии
Генуэзская крепость в Феодосии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Ожидаются небольшие дожди и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами пройдут небольшие дожди. Усилится северо-восточный ветер 15-20 м/с, в восточных районах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +10…15; днем +15…20, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.
В Ялте и Алуште ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит +13...15, днем +18...20. В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут от +14 до +17, днем поднимутся до отметки +20 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Вчера, 15:48
На Крым идет штормовой ветер
 
КрымКрымский гидрометцентрКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:06В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
00:01Ветер и похолодание ожидаются в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
23:2511 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
23:20ЧС в Новороссийске и встреча Лаврова с Рубио в США – главное за день
22:48Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах
22:31В Севастополе расчистили почти шесть километров рек
22:19Когда в Сочи откроют пляжи после ограничений из-за дронов ВСУ
22:12В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
22:00Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке
21:39В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда
21:16Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке: подробности от Госдепа
20:56В Севастополе закрыли рейд
20:53Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео
20:382026 может стать Годом гостеприимства в Крыму
20:16Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей
20:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
19:56Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма
19:39Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
19:26Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
Лента новостейМолния