В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд
2025-09-25T22:57
2025-09-25T22:57
2025-09-25T23:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:57 25.09.2025 (обновлено: 23:02 25.09.2025)