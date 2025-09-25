Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Севастополе закрыли рейд
Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 25.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/84/1103718440_0:80:2501:1486_1920x0_80_0_0_031f99b2377272d4dde9b942ae636302.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Новости
В Севастополе закрыли рейд

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

22:57 25.09.2025 (обновлено: 23:02 25.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
