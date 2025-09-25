Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/v-sevastopole-vsyu-noch-budut-strelyat-1149739088.html
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра пятницы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T22:04
2025-09-25T22:11
севастополь
новости севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра пятницы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250710/vovremya-raspoznat-ugrozu-kak-proshli-protivodiversionnye-ucheniya-v-krymu-1147855869.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе всю ночь будут стрелять

В Севастополе всю ночь будет слышна стрельба – идут военные учения

22:04 25.09.2025 (обновлено: 22:11 25.09.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра пятницы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 06:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", – сказано в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Учения подразделений теробороны Барс-Крым в Черноморском районе. 10.07.25 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
10 июля, 15:25
Вовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантов
 
СевастопольНовости СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:23Крымский мост открыт
22:57В Севастополе закрыли рейд
22:51На Крымском мосту остановлено движение
22:30Бензин в Крыму и запуск Россией ядерной энергосистемы: главное за день
22:15Крымский мост: выезда с полуострова придется ждать несколько часов
22:04В Севастополе всю ночь будут стрелять
21:43В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление
21:31Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион
21:07Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные
20:48"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в Севастополе
20:38Трасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полос
20:23Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму
20:05Удар по Новороссийску – поступило более 100 обращений о повреждении жилья
19:51Пуля вышла через глаз: боец из Крыма шел к своим ослепший по минному полю
19:27"Орешник" уже в пути – Лукашенко
19:10Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
18:48Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
18:27В Феодосии вечером будут стрелять
18:07Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей
17:48В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации
Лента новостейМолния