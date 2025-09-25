https://crimea.ria.ru/20250925/v-sevastopole-inomarka-sbila-voditelya-elektrosamokata-bez-prav-1149707226.html
В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
2025-09-25T10:27
2025-09-25T10:27
2025-09-25T11:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель электросамоката пострадал в результате столкновения с иномаркой. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, пострадавший не имел права на управление транспортным средством.По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 8 часов утра на проспекте Гагарина. 52-летний водитель автомобиля Toyota на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу электросамокату под управлением 41-летнего водителя без водительских прав.Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентябряПьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать правПочему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды
В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
