В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
В Севастополе водитель электросамоката пострадал в результате столкновения с иномаркой. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, пострадавший не имел... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T10:27
2025-09-25T11:41
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
дтп
госавтоинспекция севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель электросамоката пострадал в результате столкновения с иномаркой. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, пострадавший не имел права на управление транспортным средством.По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 8 часов утра на проспекте Гагарина. 52-летний водитель автомобиля Toyota на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу электросамокату под управлением 41-летнего водителя без водительских прав.Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентябряПьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать правПочему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, дтп, госавтоинспекция севастополя
В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав

Госавтоинспекция: в Севастополе иномарка сбила электросамокат

10:27 25.09.2025 (обновлено: 11:41 25.09.2025)
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП в Севастополе с пострадавшим водителем электросамоката
ДТП в Севастополе с пострадавшим водителем электросамоката
© Госавтоинспекция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель электросамоката пострадал в результате столкновения с иномаркой. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, пострадавший не имел права на управление транспортным средством.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 8 часов утра на проспекте Гагарина. 52-летний водитель автомобиля Toyota на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу электросамокату под управлением 41-летнего водителя без водительских прав.
"В результате ДТП самокатчик получил телесные повреждения, медицинская помощь оказана на месте бригадой скорой медицинской помощи. Состояние опьянения у водителей не установлено", – сказано в сообщении.
Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеДТПГосавтоинспекция Севастополя
 
