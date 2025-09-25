Рейтинг@Mail.ru
В России ужесточили наказания для иноагентов - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/v-rossii-uzhestochili-nakazaniya-dlya-inoagentov-1149718965.html
В России ужесточили наказания для иноагентов
В России ужесточили наказания для иноагентов - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В России ужесточили наказания для иноагентов
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов. Об этом сообщил в четверг председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T13:49
2025-09-25T14:31
новости
государственная дума рф
закон и право
общество
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_0:137:3102:1882_1920x0_80_0_0_6c433049132f3b59e52fa1cc22a375c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов. Об этом сообщил в четверг председатель ГД Вячеслав Володин.Необходимость ужесточения ответственности он объяснил большим процентом нарушений."Более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения. Вместе с тем, согласно статистике Верховного Суда, количество административных правонарушений в этой части увеличилось за 2023-2024 годы на 40,9%", – отметил спикер парламента.Закон об иноагентах был принят в 2022 году. На сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д, сообщал ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Со стороны Крыма ранее в ГД была направлена законодательная инициатива об установлении дополнительных требований в отношении таких лиц. Соответствующая инициатива уже поддержана на федеральном уровне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственностьСимоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовДоходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b137e2a5fb1785d2eb7dbfc5ed834bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, государственная дума рф, закон и право, общество, иноагенты
В России ужесточили наказания для иноагентов

Закон об ужесточении ответственности иноагентов принят – Володин

13:49 25.09.2025 (обновлено: 14:31 25.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов. Об этом сообщил в четверг председатель ГД Вячеслав Володин.

"Теперь после однократного нарушения или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы. Принятым законом отменяется условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ", – проинформировал председатель ГД.

Необходимость ужесточения ответственности он объяснил большим процентом нарушений.
"Более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения. Вместе с тем, согласно статистике Верховного Суда, количество административных правонарушений в этой части увеличилось за 2023-2024 годы на 40,9%", – отметил спикер парламента.
Закон об иноагентах был принят в 2022 году. На сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д, сообщал ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Со стороны Крыма ранее в ГД была направлена законодательная инициатива об установлении дополнительных требований в отношении таких лиц. Соответствующая инициатива уже поддержана на федеральном уровне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
Доходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчет
 
НовостиГосударственная Дума РФЗакон и правоОбществоИноагенты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками
15:45Российская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории
15:37Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
15:22Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда
15:01Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
14:44Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
14:23Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
14:07Правительство до конца года запретит экспорт бензина
13:49В России ужесточили наказания для иноагентов
13:39Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков
13:27В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений
13:15Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
13:09ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ
12:57Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
12:35Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
12:33Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
12:29Зеленский готов покинуть пост
12:03Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
11:38Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Лента новостейМолния