В России ужесточили наказания для иноагентов

В России ужесточили наказания для иноагентов - РИА Новости Крым, 25.09.2025

В России ужесточили наказания для иноагентов

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов. Об этом сообщил в четверг председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T13:49

2025-09-25T13:49

2025-09-25T14:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов. Об этом сообщил в четверг председатель ГД Вячеслав Володин.Необходимость ужесточения ответственности он объяснил большим процентом нарушений."Более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения. Вместе с тем, согласно статистике Верховного Суда, количество административных правонарушений в этой части увеличилось за 2023-2024 годы на 40,9%", – отметил спикер парламента.Закон об иноагентах был принят в 2022 году. На сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д, сообщал ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Со стороны Крыма ранее в ГД была направлена законодательная инициатива об установлении дополнительных требований в отношении таких лиц. Соответствующая инициатива уже поддержана на федеральном уровне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственностьСимоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовДоходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчет

