https://crimea.ria.ru/20250925/v-rossii-uzhestochili-nakazaniya-dlya-inoagentov-1149718965.html
В России ужесточили наказания для иноагентов
В России ужесточили наказания для иноагентов - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В России ужесточили наказания для иноагентов
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов. Об этом сообщил в четверг председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T13:49
2025-09-25T13:49
2025-09-25T14:31
новости
государственная дума рф
закон и право
общество
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_0:137:3102:1882_1920x0_80_0_0_6c433049132f3b59e52fa1cc22a375c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об ужесточении ответственности для иноагентов. Об этом сообщил в четверг председатель ГД Вячеслав Володин.Необходимость ужесточения ответственности он объяснил большим процентом нарушений."Более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения. Вместе с тем, согласно статистике Верховного Суда, количество административных правонарушений в этой части увеличилось за 2023-2024 годы на 40,9%", – отметил спикер парламента.Закон об иноагентах был принят в 2022 году. На сегодняшний день в реестре находятся более 1000 физических и юридических лиц, включая музыкальных исполнителей, СМИ, ведущих, блогеров, писателей и т. д, сообщал ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Со стороны Крыма ранее в ГД была направлена законодательная инициатива об установлении дополнительных требований в отношении таких лиц. Соответствующая инициатива уже поддержана на федеральном уровне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственностьСимоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовДоходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b137e2a5fb1785d2eb7dbfc5ed834bfc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, государственная дума рф, закон и право, общество, иноагенты
В России ужесточили наказания для иноагентов
Закон об ужесточении ответственности иноагентов принят – Володин
13:49 25.09.2025 (обновлено: 14:31 25.09.2025)