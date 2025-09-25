Рейтинг@Mail.ru
В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление
В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление
В Крыму рассматривается возможность изъятия в пользу государства квартир, по которым накопились большие долги за тепловую энергию, в случае если собственников... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T21:43
2025-09-25T21:43
новости крыма
отопление
крымтеплокоммунэнерго
дмитрий прилипко
жкх крыма и севастополя
жкх
долги
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/94/1118319430_0:0:3299:1856_1920x0_80_0_0_d0e76aeb0d6100c5438dcb84a0c127b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму рассматривается возможность изъятия в пользу государства квартир, по которым накопились большие долги за тепловую энергию, в случае если собственников этого жилья не удастся отыскать. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По словам руководителя предприятия, на текущий момент в республике суммарная задолженность юридических и физических лиц за отопление составляет 989 миллионов рублей. Проводится масштабная кампания по принудительному взысканию этих долгов.Как отметил Прилипко, определенная динамика в части сокращения задолженности наблюдается, однако есть прослойка должников, к которым будут приниматься самые жесткие меры, с привлечением приставов ФССП.По его словам, сейчас этот вопрос активно обсуждается на уровне "Крымтеплокоммунэнерго" и министерства ЖКХ.
В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление

В Крыму могут начать изымать брошенные собственниками квартиры из-за долгов за отопление

21:43 25.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму рассматривается возможность изъятия в пользу государства квартир, по которым накопились большие долги за тепловую энергию, в случае если собственников этого жилья не удастся отыскать. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
По словам руководителя предприятия, на текущий момент в республике суммарная задолженность юридических и физических лиц за отопление составляет 989 миллионов рублей. Проводится масштабная кампания по принудительному взысканию этих долгов.
Как отметил Прилипко, определенная динамика в части сокращения задолженности наблюдается, однако есть прослойка должников, к которым будут приниматься самые жесткие меры, с привлечением приставов ФССП.

"Часть квартир тепловую энергию потребляют, но там никто не проживает. Рассматривается вопрос даже признания этих квартир бесхозными, чтобы этот процесс сдвинуть с мертвой точки: либо найти собственника, либо, если собственника нет, тогда эта квартира обращается в пользу государства", – пояснил гендиректор предприятия.

По его словам, сейчас этот вопрос активно обсуждается на уровне "Крымтеплокоммунэнерго" и министерства ЖКХ.
