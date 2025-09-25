https://crimea.ria.ru/20250925/v-krymu-mogut-nachat-izymat-broshennye-kvartiry-iz-za-dolgov-za-otoplenie-1149720671.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму рассматривается возможность изъятия в пользу государства квартир, по которым накопились большие долги за тепловую энергию, в случае если собственников этого жилья не удастся отыскать. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По словам руководителя предприятия, на текущий момент в республике суммарная задолженность юридических и физических лиц за отопление составляет 989 миллионов рублей. Проводится масштабная кампания по принудительному взысканию этих долгов.Как отметил Прилипко, определенная динамика в части сокращения задолженности наблюдается, однако есть прослойка должников, к которым будут приниматься самые жесткие меры, с привлечением приставов ФССП.По его словам, сейчас этот вопрос активно обсуждается на уровне "Крымтеплокоммунэнерго" и министерства ЖКХ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление
