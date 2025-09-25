Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии вечером будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250925/v-feodosii-vecherom-budut-strelyat-1149734610.html
Учебные стрельбы пройдут в четверг вечером в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T18:27
2025-09-25T18:27
феодосия
новости крыма
крым
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8c68d0bcc1c30d836cc7cbc3032fdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в четверг вечером в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в правительстве Крыма.Власти просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
феодосия, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии вечером будут стрелять

В Феодосии вечером пройдут учения военных

18:27 25.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВид на Феодосию
Вид на Феодосию
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в четверг вечером в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в правительстве Крыма.

"Сегодня, 25 сентября, в период с 20:00 до 22:00 будут проводиться учебные стрельбы в районе мыса Ильи", – сказано в сообщении.

Власти просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Феодосия, Новости Крыма, Крым, Учения, Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
