https://crimea.ria.ru/20250925/v-feodosii-vecherom-budut-strelyat-1149734610.html
В Феодосии вечером будут стрелять
В Феодосии вечером будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В Феодосии вечером будут стрелять
Учебные стрельбы пройдут в четверг вечером в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T18:27
2025-09-25T18:27
2025-09-25T18:27
феодосия
новости крыма
крым
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8c68d0bcc1c30d836cc7cbc3032fdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в четверг вечером в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в правительстве Крыма.Власти просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_386a70524c0cd0821a642d9cefa2479c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии вечером будут стрелять
В Феодосии вечером пройдут учения военных