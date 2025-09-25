https://crimea.ria.ru/20250925/v-feodosii-vecherom-budut-strelyat-1149734610.html

В Феодосии вечером будут стрелять

В Феодосии вечером будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.09.2025

В Феодосии вечером будут стрелять

Учебные стрельбы пройдут в четверг вечером в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в четверг вечером в Феодосии, в городе может быть громко. Об этом предупредили в правительстве Крыма.Власти просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

