В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету произошло ЧП – на рулежной дорожке поврежден самолет. Об инциденте со ссылкой на авиакомпанию "Россия" пишет РИА Новости.По данным авиаперевозчика, рейс FV6097 Москва – Санкт-Петербург был поврежден в результате соприкосновения с другим воздушным судном.Уточняется, что сейчас технические службы осматривают воздушное судно.Пассажиры были высажены в здание аэропорта. Посадка на резервный самолет в Петербург уже производится, добавили в авиакомпании.
00:06 25.09.2025 (обновлено: 00:07 25.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету произошло ЧП – на рулежной дорожке поврежден самолет. Об инциденте со ссылкой на авиакомпанию "Россия" пишет РИА Новости.
По данным авиаперевозчика, рейс FV6097 Москва – Санкт-Петербург был поврежден в результате соприкосновения с другим воздушным судном.
"При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас технические службы осматривают воздушное судно.
Пассажиры были высажены в здание аэропорта. Посадка на резервный самолет в Петербург уже производится, добавили в авиакомпании.
