В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

В аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету произошло ЧП – на рулежной дорожке поврежден самолет. Об инциденте со ссылкой на авиакомпанию "Россия" пишет РИА

2025-09-25T00:06

2025-09-25T00:06

2025-09-25T00:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету произошло ЧП – на рулежной дорожке поврежден самолет. Об инциденте со ссылкой на авиакомпанию "Россия" пишет РИА Новости.По данным авиаперевозчика, рейс FV6097 Москва – Санкт-Петербург был поврежден в результате соприкосновения с другим воздушным судном.Уточняется, что сейчас технические службы осматривают воздушное судно.Пассажиры были высажены в здание аэропорта. Посадка на резервный самолет в Петербург уже производится, добавили в авиакомпании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

