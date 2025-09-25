Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета - РИА Новости Крым, 25.09.2025
В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
В аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету произошло ЧП – на рулежной дорожке поврежден самолет. Об инциденте со ссылкой на авиакомпанию "Россия" пишет РИА РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T00:06
2025-09-25T00:07
москва
чп в аэропорту "шереметьево"
аэропорт шереметьево
происшествия
авиация
самолет
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету произошло ЧП – на рулежной дорожке поврежден самолет. Об инциденте со ссылкой на авиакомпанию "Россия" пишет РИА Новости.По данным авиаперевозчика, рейс FV6097 Москва – Санкт-Петербург был поврежден в результате соприкосновения с другим воздушным судном.Уточняется, что сейчас технические службы осматривают воздушное судно.Пассажиры были высажены в здание аэропорта. Посадка на резервный самолет в Петербург уже производится, добавили в авиакомпании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
москва, чп в аэропорту "шереметьево", аэропорт шереметьево, происшествия, авиация, самолет, новости
В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

В аэропорту Шереметьево на рулежной дорожке столкнулись два пассажирских самолета

00:06 25.09.2025 (обновлено: 00:07 25.09.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету произошло ЧП – на рулежной дорожке поврежден самолет. Об инциденте со ссылкой на авиакомпанию "Россия" пишет РИА Новости.
По данным авиаперевозчика, рейс FV6097 Москва – Санкт-Петербург был поврежден в результате соприкосновения с другим воздушным судном.
"При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас технические службы осматривают воздушное судно.
Пассажиры были высажены в здание аэропорта. Посадка на резервный самолет в Петербург уже производится, добавили в авиакомпании.
МоскваЧП в аэропорту "Шереметьево"Аэропорт ШереметьевоПроисшествияАвиацияСамолетНовости
 
