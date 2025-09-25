Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-v-krymu-posle-zhutkogo-dtp-s-pogibshim-mladentsem-1149713658.html
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
Уголовное дело возбудили в Крыму по факту смертельного ДТП в Нижнегорском районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T13:15
2025-09-25T13:13
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149712072_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e487da1b94514144652521102c9fd175.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили в Крыму по факту смертельного ДТП в Нижнегорском районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре в четверг.Авария произошла накануне. Два человека, в том числе пятимесячный младенец, погибли на месте и еще четыре получили ранения. Следователи сначала организовали проверку, а затем возбудили уголовное дело. Следователями проводится комплекс мероприятий, назначены экспертизы. Будут установлены все обстоятельства трагедии. Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).Ранее в республиканском управлении Госавтоинспекции сообщили, что с 15 по 21 сентября на дорогах Крыма два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без правЧетыре человека пострадали в аварии с автобусом под СимферополемВ Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149712072_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f319732c2e1b7cd5be576a829d0e862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем

В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим младенцем в Нижнегорском районе

13:15 25.09.2025
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяДТП с гибелью младенца в Нижнегорском районе
ДТП с гибелью младенца в Нижнегорском районе
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили в Крыму по факту смертельного ДТП в Нижнегорском районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре в четверг.
Авария произошла накануне. Два человека, в том числе пятимесячный младенец, погибли на месте и еще четыре получили ранения. Следователи сначала организовали проверку, а затем возбудили уголовное дело.
"47-летний водитель иномарки во время обгона допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ" под управлением 32-летнего водителя. Водитель отечественного авто и его маленький сын погибли, его супруга и двое сыновей в возрасте трех и двух лет в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь",- сообщили в СК.
Следователями проводится комплекс мероприятий, назначены экспертизы. Будут установлены все обстоятельства трагедии.
Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Ранее в республиканском управлении Госавтоинспекции сообщили, что с 15 по 21 сентября на дорогах Крыма два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
 
КрымНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками
15:45Российская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории
15:37Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
15:22Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда
15:01Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
14:44Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
14:23Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
14:07Правительство до конца года запретит экспорт бензина
13:49В России ужесточили наказания для иноагентов
13:39Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков
13:27В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений
13:15Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
13:09ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ
12:57Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
12:35Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
12:33Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
12:29Зеленский готов покинуть пост
12:03Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
11:38Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Лента новостейМолния