https://crimea.ria.ru/20250925/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-v-krymu-posle-zhutkogo-dtp-s-pogibshim-mladentsem-1149713658.html
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
Уголовное дело возбудили в Крыму по факту смертельного ДТП в Нижнегорском районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T13:15
2025-09-25T13:15
2025-09-25T13:13
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149712072_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e487da1b94514144652521102c9fd175.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили в Крыму по факту смертельного ДТП в Нижнегорском районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре в четверг.Авария произошла накануне. Два человека, в том числе пятимесячный младенец, погибли на месте и еще четыре получили ранения. Следователи сначала организовали проверку, а затем возбудили уголовное дело. Следователями проводится комплекс мероприятий, назначены экспертизы. Будут установлены все обстоятельства трагедии. Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).Ранее в республиканском управлении Госавтоинспекции сообщили, что с 15 по 21 сентября на дорогах Крыма два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без правЧетыре человека пострадали в аварии с автобусом под СимферополемВ Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149712072_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f319732c2e1b7cd5be576a829d0e862.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим младенцем в Нижнегорском районе