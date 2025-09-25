Удар по Новороссийску – поступило более 100 обращений о повреждении жилья
После удара по Новороссийску поступило 121 обращение о повреждении жилых помещений
© Telegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Угроза обрушения конструкций в многоквартирных домах, которые попали под удар ВСУ в Новороссийске, отсутствует. Такой вывод сделала экспертная комиссия после обследования МКД. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Весь день в четверг в городе-герое проводят оценку ущерба и формируют списки для выплат компенсаций. Рабочие группы уже осмотрели 98 квартир. От жителей Новороссийска поступило 121 обращение о повреждении жилых помещений из-за атаки БПЛА. Экспертная комиссия обследовала несущие конструкции, фасады и кровли семи многоквартирных домов.
"По предварительной информации, во всех зданиях нет снижения прочности конструкций, отсутствует вероятность их внезапного обрушения. Имеются повреждения стеклопакетов, фасадов, внутренней отделки и перегородок", – сказано в сообщении.
Управляющими компаниями и коммунальными службами продолжается расчистка дворов и территорий. Специалисты Центра озеленения выполняют кронирование, обрезку и валку пострадавших деревьев. Волонтеры новороссийского штаба помогают жителям поврежденных домов в уборке квартир, подчеркнули в оперштабе края.
"Пожарными службами ведется обследование вентканалов. Ресурсоснабжающими организациями выполнен поквартирный обход двух МКД для проверки возможных утечек газа и последующего восстановления газоснабжения", – добавили в оперштабе.
ВСУ атаковали центр Новороссийска накануне. В результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.
Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет, сообщалось ранее.
В четверг глава города Андрей Кравченко сообщил, что семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей.
