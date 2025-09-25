https://crimea.ria.ru/20250925/udar-po-novorossiysku--postupilo-bolee-100-obrascheniy-o-povrezhdenii-zhilya-1149736502.html

Удар по Новороссийску – поступило более 100 обращений о повреждении жилья

Удар по Новороссийску – поступило более 100 обращений о повреждении жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Угроза обрушения конструкций в многоквартирных домах, которые попали под удар ВСУ в Новороссийске, отсутствует. Такой вывод сделала экспертная комиссия после обследования МКД. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Весь день в четверг в городе-герое проводят оценку ущерба и формируют списки для выплат компенсаций. Рабочие группы уже осмотрели 98 квартир. От жителей Новороссийска поступило 121 обращение о повреждении жилых помещений из-за атаки БПЛА. Экспертная комиссия обследовала несущие конструкции, фасады и кровли семи многоквартирных домов.Управляющими компаниями и коммунальными службами продолжается расчистка дворов и территорий. Специалисты Центра озеленения выполняют кронирование, обрезку и валку пострадавших деревьев. Волонтеры новороссийского штаба помогают жителям поврежденных домов в уборке квартир, подчеркнули в оперштабе края."Пожарными службами ведется обследование вентканалов. Ресурсоснабжающими организациями выполнен поквартирный обход двух МКД для проверки возможных утечек газа и последующего восстановления газоснабжения", – добавили в оперштабе.ВСУ атаковали центр Новороссийска накануне. В результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет, сообщалось ранее.В четверг глава города Андрей Кравченко сообщил, что семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ Обломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия КубаниКогда в Сочи откроют пляжи после ограничений из-за дронов ВСУ

