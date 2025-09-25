Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/postradavshiy-skonchalsya-v-sevastopole-zaveli-delo-posle-dtp-1149726323.html
Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
В Севастополе возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим пассажиром легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T14:44
2025-09-25T14:45
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149725756_136:258:942:711_1920x0_80_0_0_3d54d0470ec55c0d393656d43c008feb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим пассажиром легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Авария произошла 21 сентября на улице Вокзальная. 21-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", неправильно выбрал скорость и потерял контроль над управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. В результате происшествия трое мужчин-пассажиров в возрасте от 21 до 22 лет получили травмы и были доставлены в больницу, однако спасти одного из них не удалось.Также выяснилось, что водитель авто, будучи уже в медучреждении, отказался от освидетельствования на установление состояния опьянения.Нарушителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в СевастополеУголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцемВ Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149725756_222:179:920:703_1920x0_80_0_0_1157d819677479eaae81f302fa27dbef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП

В Севастополе возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим пассажиром легковушки

14:44 25.09.2025 (обновлено: 14:45 25.09.2025)
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим пассажиром легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Авария произошла 21 сентября на улице Вокзальная. 21-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", неправильно выбрал скорость и потерял контроль над управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. В результате происшествия трое мужчин-пассажиров в возрасте от 21 до 22 лет получили травмы и были доставлены в больницу, однако спасти одного из них не удалось.

"Следователем Следственного управления УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Также выяснилось, что водитель авто, будучи уже в медучреждении, отказался от освидетельствования на установление состояния опьянения.
Нарушителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе
Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками
15:45Российская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории
15:37Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
15:22Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда
15:01Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
14:44Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
14:23Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
14:07Правительство до конца года запретит экспорт бензина
13:49В России ужесточили наказания для иноагентов
13:39Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков
13:27В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений
13:15Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
13:09ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ
12:57Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
12:35Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
12:33Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
12:29Зеленский готов покинуть пост
12:03Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
11:38Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Лента новостейМолния