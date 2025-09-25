https://crimea.ria.ru/20250925/postradavshiy-skonchalsya-v-sevastopole-zaveli-delo-posle-dtp-1149726323.html
Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
В Севастополе возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим пассажиром легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
2025-09-25T14:44
2025-09-25T14:44
2025-09-25T14:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим пассажиром легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Авария произошла 21 сентября на улице Вокзальная. 21-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", неправильно выбрал скорость и потерял контроль над управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. В результате происшествия трое мужчин-пассажиров в возрасте от 21 до 22 лет получили травмы и были доставлены в больницу, однако спасти одного из них не удалось.Также выяснилось, что водитель авто, будучи уже в медучреждении, отказался от освидетельствования на установление состояния опьянения.Нарушителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
В Севастополе возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим пассажиром легковушки
14:44 25.09.2025 (обновлено: 14:45 25.09.2025)