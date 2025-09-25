https://crimea.ria.ru/20250925/novosti-svo-rossiyskaya-armiya-krushit-pozitsii-ukrainskikh-boevikov-1149720392.html

Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Армия Российской Федерации в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 1200 боевиков ВСУ и разбила пусковую установку, кабину управления и РЛС зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщали в Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике уничтожено две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено 5,1 квадратных километра территории. Противник потерял до 225 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе ВСУ в районах четырех населенных пунктов Херсонской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих.Вооруженные сил РФ нанесли поражение местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - БелоусовЧерноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУМощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны

