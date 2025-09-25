Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/novosti-svo-rossiyskaya-armiya-krushit-pozitsii-ukrainskikh-boevikov-1149720392.html
Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков
Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков
Армия Российской Федерации в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 1200 боевиков ВСУ и разбила пусковую установку, кабину управления и РЛС зенитного... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T13:39
2025-09-25T14:34
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_a3ff5e713c1c2bd0124a249ebb5ad390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Армия Российской Федерации в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 1200 боевиков ВСУ и разбила пусковую установку, кабину управления и РЛС зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщали в Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике уничтожено две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено 5,1 квадратных километра территории. Противник потерял до 225 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе ВСУ в районах четырех населенных пунктов Херсонской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих.Вооруженные сил РФ нанесли поражение местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - БелоусовЧерноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУМощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_765853700f8c90495f360eec4a46a4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков

Новости СВО – армия России ликвидировала более 1200 украинских боевиков за сутки

13:39 25.09.2025 (обновлено: 14:34 25.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Армия Российской Федерации в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 1200 боевиков ВСУ и разбила пусковую установку, кабину управления и РЛС зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщали в Минобороны РФ в четверг.
"В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса "Patriot" противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США", – сказано в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 220 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике уничтожено две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено 5,1 квадратных километра территории. Противник потерял до 225 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе ВСУ в районах четырех населенных пунктов Херсонской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих.
Вооруженные сил РФ нанесли поражение местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны
 
Новости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками
15:45Российская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории
15:37Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
15:22Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда
15:01Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
14:44Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
14:23Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
14:07Правительство до конца года запретит экспорт бензина
13:49В России ужесточили наказания для иноагентов
13:39Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков
13:27В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений
13:15Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
13:09ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ
12:57Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
12:35Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
12:33Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
12:29Зеленский готов покинуть пост
12:03Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
11:38Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Лента новостейМолния