Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков

Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков

2025-09-25T15:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Окончательный контроль инфляции, поддержание запасов капитала и дополнительные стимулы для финансирования инвестпроектов – такие вызовы сейчас стоят перед российскими банками и регулятором. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме.Набиуллина подчеркнула, что Банк России видит для себя как вызов окончательно взять инфляцию под контроль. Нужно "не промахнуться и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии", добавила она."Думаю, что для нас вместе с правительством вызов – развитие рынка капитала, мы об этом много говорим, мы все понимаем это. Меры намечены, но, конечно, вот этот вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реальные стимулы для развития рынка капитала", – сказала глава ЦБ.Также Набиуллина отметила, что банкам и правительству нужно дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда.Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что меры по снижению инфляции в России дают результат – за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция снижается: что будет дальше с ключевой ставкой – ответ ЦБФинал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в КрымуВ России с 1 января повысят МРОТ

