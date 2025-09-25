https://crimea.ria.ru/20250925/nabiullina-perechislila-osnovnye-vyzovy-dlya-rossiyskikh-bankov-1149727463.html
Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
Окончательный контроль инфляции, поддержание запасов капитала и дополнительные стимулы для финансирования инвестпроектов – такие вызовы сейчас стоят перед... РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым.
Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
Набиуллина перечислила основные вызовы банковской системы России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Окончательный контроль инфляции, поддержание запасов капитала и дополнительные стимулы для финансирования инвестпроектов – такие вызовы сейчас стоят перед российскими банками и регулятором. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме.
"На мой взгляд, для банков ближайшим вызовом будет, конечно, поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками, когда трансформируется экономика, правильно оценивать риски важно. И при этом продолжать финансировать экономический рост", – цитирует главу Центробанка РИА Новости.
Набиуллина подчеркнула, что Банк России видит для себя как вызов окончательно взять инфляцию под контроль. Нужно "не промахнуться и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии", добавила она.
"Думаю, что для нас вместе с правительством вызов – развитие рынка капитала, мы об этом много говорим, мы все понимаем это. Меры намечены, но, конечно, вот этот вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реальные стимулы для развития рынка капитала", – сказала глава ЦБ.
Также Набиуллина отметила, что банкам и правительству нужно дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда.
"Если говорить про экономическую политику в целом, то мне кажется, для нас с правительством один из главных вызовов – это дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда", – подвела итог Набиуллина.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что меры по снижению инфляции
в России дают результат – за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%.
