https://crimea.ria.ru/20250925/na-remont-trassy-r-280-novorossiya-vydelili-dopolnitelno-10-milliardov-1149738719.html
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов - РИА Новости Крым, 25.09.2025
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца, правительство России направило дополнительно 10 миллиардов рублей... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T20:38
2025-09-25T20:38
2025-09-25T20:38
марат хуснуллин
новости
новые регионы россии
строительство
ремонт и строительство дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149738507_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1eab8d1b53fac6c84cb583d6c2006062.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца, правительство России направило дополнительно 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он отметил, что воссоединенные регионы с 2022 года проходят активный процесс интеграции в общероссийское пространство, встраиваясь и в протяженную дорожную сеть страны. За почти три года с момента воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией она претерпела большие изменения, поскольку является фундаментом для их динамичного развития.В прошлом году завершились работы на участке трассы от Ростовской области до Мариуполя, а сейчас дорожники под контролем Росавтодора заканчивают подготовку к капремонту участка до границы с Запорожской областью, также готова первая очередь моста через реку Грузский Еланчик, сообщил вице-премьер РФ. Частью трассы является и обход Мариуполя, там усиливают мощности для начала основных строительных работ, отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился ХуснуллинХуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в СевастополеУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149738507_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ece110e36aa17fd88e3ec66726255b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, новости, новые регионы россии, строительство, ремонт и строительство дорог
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" правительство РФ дополнительно выделило 10 миллиардов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца, правительство России направило дополнительно 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что воссоединенные регионы с 2022 года проходят активный процесс интеграции в общероссийское пространство, встраиваясь и в протяженную дорожную сеть страны. За почти три года с момента воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией она претерпела большие изменения, поскольку является фундаментом для их динамичного развития.
"Один из самых масштабных проектов – капитальный ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца. Недавно Правительство направило дополнительно 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на проведение этих работ", – проинформировал Хуснуллин.
В прошлом году завершились работы на участке трассы от Ростовской области до Мариуполя, а сейчас дорожники под контролем Росавтодора заканчивают подготовку к капремонту участка до границы с Запорожской областью, также готова первая очередь моста через реку Грузский Еланчик, сообщил вице-премьер РФ. Частью трассы является и обход Мариуполя, там усиливают мощности для начала основных строительных работ, отметил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: