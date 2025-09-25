Рейтинг@Mail.ru
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов - РИА Новости Крым, 25.09.2025
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов - РИА Новости Крым, 25.09.2025
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца, правительство России направило дополнительно 10 миллиардов рублей... РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца, правительство России направило дополнительно 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он отметил, что воссоединенные регионы с 2022 года проходят активный процесс интеграции в общероссийское пространство, встраиваясь и в протяженную дорожную сеть страны. За почти три года с момента воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией она претерпела большие изменения, поскольку является фундаментом для их динамичного развития.В прошлом году завершились работы на участке трассы от Ростовской области до Мариуполя, а сейчас дорожники под контролем Росавтодора заканчивают подготовку к капремонту участка до границы с Запорожской областью, также готова первая очередь моста через реку Грузский Еланчик, сообщил вице-премьер РФ. Частью трассы является и обход Мариуполя, там усиливают мощности для начала основных строительных работ, отметил он.
новые регионы россии
На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов

На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" правительство РФ дополнительно выделило 10 миллиардов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца, правительство России направило дополнительно 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что воссоединенные регионы с 2022 года проходят активный процесс интеграции в общероссийское пространство, встраиваясь и в протяженную дорожную сеть страны. За почти три года с момента воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией она претерпела большие изменения, поскольку является фундаментом для их динамичного развития.

"Один из самых масштабных проектов – капитальный ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца. Недавно Правительство направило дополнительно 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на проведение этих работ", – проинформировал Хуснуллин.

В прошлом году завершились работы на участке трассы от Ростовской области до Мариуполя, а сейчас дорожники под контролем Росавтодора заканчивают подготовку к капремонту участка до границы с Запорожской областью, также готова первая очередь моста через реку Грузский Еланчик, сообщил вице-премьер РФ. Частью трассы является и обход Мариуполя, там усиливают мощности для начала основных строительных работ, отметил он.
