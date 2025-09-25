https://crimea.ria.ru/20250925/na-remont-trassy-r-280-novorossiya-vydelili-dopolnitelno-10-milliardov-1149738719.html

На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов

На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов - РИА Новости Крым, 25.09.2025

На ремонт трассы Р-280 "Новороссия" выделили дополнительно 10 миллиардов

На ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца, правительство России направило дополнительно 10 миллиардов рублей...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На ремонт трассы Р-280 "Новороссия", которая входит в состав Азовского транспортного кольца, правительство России направило дополнительно 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он отметил, что воссоединенные регионы с 2022 года проходят активный процесс интеграции в общероссийское пространство, встраиваясь и в протяженную дорожную сеть страны. За почти три года с момента воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией она претерпела большие изменения, поскольку является фундаментом для их динамичного развития.В прошлом году завершились работы на участке трассы от Ростовской области до Мариуполя, а сейчас дорожники под контролем Росавтодора заканчивают подготовку к капремонту участка до границы с Запорожской областью, также готова первая очередь моста через реку Грузский Еланчик, сообщил вице-премьер РФ. Частью трассы является и обход Мариуполя, там усиливают мощности для начала основных строительных работ, отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился ХуснуллинХуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в СевастополеУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин

