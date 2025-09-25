https://crimea.ria.ru/20250925/na-kerchenskom-poluostrove-gromko--1149706003.html
На Керченском полуострове громко
На Керченском полуострове громко
2025-09-25T09:51
2025-09-25T09:51
2025-09-25T11:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны на спецполигонах. Об этом сообщили в районной администрации.Уточняется, что работы будут проводить во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеНа востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина
09:51 25.09.2025 (обновлено: 11:51 25.09.2025)