На Керченском полуострове громко
В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны на спецполигонах. Об этом сообщили в районной администрации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны на спецполигонах. Об этом сообщили в районной администрации.Уточняется, что работы будут проводить во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
На Керченском полуострове громко

На востоке Крыма 25 сентября саперы уничтожат взрывоопасные предметы

09:51 25.09.2025 (обновлено: 11:51 25.09.2025)
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюОбезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
Обезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны на спецполигонах. Об этом сообщили в районной администрации.

"25 сентября на территории Багеровского полигона, а также в 4-х километрах севернее от села Бондаренково планируется подрыв взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.

Уточняется, что работы будут проводить во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
