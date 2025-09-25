https://crimea.ria.ru/20250925/krymskiy-most-seychas-skolko-stoyat-v-ocheredi-na-dosmotr-1149705650.html
Крымский мост сейчас: сколько стоять в очереди на досмотр
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее затруднений в проезде на досмотр не было.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
