Крымский мост сейчас: сколько стоять в очереди на досмотр - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Крымский мост сейчас: сколько стоять в очереди на досмотр
Крымский мост сейчас: сколько стоять в очереди на досмотр
Крымский мост сейчас: сколько стоять в очереди на досмотр
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T09:24
2025-09-25T09:24
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
очереди на крымском мосту
логистика
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687549_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97ca1857ed1df8098b3b8b14b997b61d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее затруднений в проезде на досмотр не было.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
тамань
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту, логистика, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: сколько стоять в очереди на досмотр

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи насчитывает 150 машин

09:24 25.09.2025
 
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 150 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Часом ранее затруднений в проезде на досмотр не было.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
