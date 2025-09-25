Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250925/krymskiy-most-otkryt-1149742738.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Крымский мост открыт
По Крымскому мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T23:23
2025-09-25T23:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров c материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для проезда

23:23 25.09.2025
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту возобновили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров c материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:23Крымский мост открыт
22:57В Севастополе закрыли рейд
22:51На Крымском мосту остановлено движение
22:30Бензин в Крыму и запуск Россией ядерной энергосистемы: главное за день
22:15Крымский мост: выезда с полуострова придется ждать несколько часов
22:04В Севастополе всю ночь будут стрелять
21:43В Крыму могут начать изымать брошенные квартиры из-за долгов за отопление
21:31Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион
21:07Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные
20:48"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в Севастополе
20:38Трасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полос
20:23Житель Херсонской области пойдет под суд за призывы в экстремизму
20:05Удар по Новороссийску – поступило более 100 обращений о повреждении жилья
19:51Пуля вышла через глаз: боец из Крыма шел к своим ослепший по минному полю
19:27"Орешник" уже в пути – Лукашенко
19:10Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
18:48Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
18:27В Феодосии вечером будут стрелять
18:07Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей
17:48В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации
Лента новостейМолния