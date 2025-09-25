Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда
2025-09-25
2025-09-25T15:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь и увеличилось время ожидания проезда. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Кубани проезд свободен.Ранее время ожидания проезда на выезде с полуострова составляло два часа, проезда ждали 532 авто.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда

15:10 25.09.2025 (обновлено: 15:13 25.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи продолжает расти очередь и увеличилось время ожидания проезда. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 840 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.
При этом со стороны Кубани проезд свободен.
Ранее время ожидания проезда на выезде с полуострова составляло два часа, проезда ждали 532 авто.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
