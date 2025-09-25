Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - обстановка на утро четверга
Крымский мост - обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Крымский мост - обстановка на утро четверга
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезд к досмотровым пунктам свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост - обстановка на утро четверга

Крымский мост утром в четверг - проезд свободен в обе стороны

06:07 25.09.2025
 
© РИА Новости Крым
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезд к досмотровым пунктам свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении утром в четверг.

По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
