Крымский мост - обстановка на утро четверга
Крымский мост - обстановка на утро четверга
2025-09-25T06:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезд к досмотровым пунктам свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
