Какой сегодня праздник: 25 сентября

Какой сегодня праздник: 25 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Какой сегодня праздник: 25 сентября

25 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире профессиональный праздник отмечают фармацевты, а еще это Всемирный день комиксов. В истории 25 сентября осталось как день основания Якутска и дата выхода первого рассказа Максима Горького. А еще в этот день родились композитор Дмитрий Шостакович и кинорежиссер Сергей Бондарчук.Что празднуют в мире25 сентября во всем мире отмечают День фармацевта. Профессиональный праздник приурочен к образованию в этот день в 1912 году Международной фармацевтической федерации. Сегодня в нее входят 137 профильных организаций по всему миру, объединяющих под своим началом более 3 миллионов специалистов.25 сентября ежегодно отмечают Всемирный день комиксов. Кстати, самый первый комикс был изобретен в Европе – официально им считается серия графической прозы "Путешествие доктора Синтаксиса в поисках живописного" авторства английского художника Томаса Роулендсона, опубликованная в 1812 году.А еще в этот понедельник отмечают День тикающих часов и Всемирный день мечты. Именины у Семена, Федора, Алексея, Николая, Ивана, Афанасия.Знаменательные событияВ 1513 году испанский конкистадор Васко де Бальбоа, основавший первый европейский город на американском континенте, стремясь покорить Эльдорадо, пересек с небольшим отрядом горный кряж и первым в мире вышел к берегу Тихого океана, который назвал Южным морем, открытые де Бальбоа земли получили название Перу.В 1632 году отряд енисейского сотника Петра Бекетова, исследуя берега реки Лены, заложил Якутский острог. Первоначально гарнизон насчитывал несколько десятков казаков, но со временем поселение начало разрастаться. Сегодня в 70 км от этого места находится город Якутск.В 1764 году в Москве по указу императрицы Екатерины II была официально открыта первая в России публичная больница для бедных. Сегодня на ее месте располагается Городская клиническая больница №4 города Москвы.В 1789 году генерал-майор русской армии Дон Хосе де Рибас в результате внезапной и слаженной атаки застал врасплох турецкий гарнизон крепости Хаджибей. Спустя два года при заключении Ясского мирного договора крепость окончательно вошла в состав Российской империи. Сегодня на этом месте находится Одесса.В 1892 году в тифлисской газете "Кавказ" напечатали первый рассказ Максима Горького "Макар Чудра".В 1938 году экипаж в составе командира Валентины Гризодубовой, второго пилота Полины Осипенко и штурмана Марины Расковой совершил беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток. Длина маршрута составила 6450 километров. Перелет длился 26 часов 29 минут и стал самым длинным в мире авиаперелетом, совершенным женским экипажем.Кто родилсяВ 1765 году родился польский дипломат и композитор Михаил Огинский. Был одним из лидеров восстания Костюшко, но больше известен как автор знаменитого "Полонеза Огинского".В 1906 году родился советский композитор и пианист Дмитрий Шостакович. Один из крупнейших композиторов XX века, автор многочисленных симфоний, квартетов и концертов. Одним из самых известных его произведений стала Седьмая "Ленинградская" симфония, которую композитор написал в 1941 году. Впервые она прозвучала в стенах блокадного Ленинграда.В 1920 году на свет появился советский и российский актер и кинорежиссер Сергей Бондарчук. Получил премию "Оскар" за фильм "Война и мир". Среди других прославивших его кинокартин – "Судьба человека", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон", "Борис Годунов".В 1934 году родился французский киноактер Жан Сорель. Среди известных фильмов с его участием – "Вид с моста", "Куколки", "День Шакала", "Сестры Бронте", "Крылья голубки" и другие.В 1938 году родилась советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заслуженная артистка РСФСР. Среди ее звездных фильмов – "Два капитана", "Даурия", "Печки-лавочки", "Они сражались за Родину", "12 стульев", "Маленькие трагедии", "Вам и не снилось" и другие.В 1944 году родился американский актер и продюсер, обладатель двух "Оскаров" и шести "Золотых глобусов" Майкл Дуглас. Первой ролью, которая принесла ему известность, стала роль инспектора Стива Келлера в телесериале "Улицы Сан-Франциско". Самыми выдающимися считаются его роли в фильмах "Роковое влечение", "Уолл-стрит" и "Война Роузов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

