Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро
Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро
1 октября президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) представит новую серию проекта "Культурный фронт. Приближая Победу", посвященную работе... РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. 1 октября президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) представит новую серию проекта "Культурный фронт. Приближая Победу", посвященную работе фотокорреспондентов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.Новая серия расскажет о вкладе деятелей культуры и искусства в борьбу за Победу и отметит работы современных деятелей культуры, которые продолжают поддерживать и вдохновлять людей, борющихся с нацизмом в наши дни.Видеопроект создается на основе материалов фотовыставок проектов "Освобождение" и уникального фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".Мобильные экспозиции демонстрируют не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро

Президентский фонд культурных инициатив выпустит видеопроект о фронтовых корреспондентах

08:21 25.09.2025
 
© РИА Новости КрымАрхивные фотографии от Совинформбюро
Архивные фотографии от Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. 1 октября президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) представит новую серию проекта "Культурный фронт. Приближая Победу", посвященную работе фотокорреспондентов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Новая серия расскажет о вкладе деятелей культуры и искусства в борьбу за Победу и отметит работы современных деятелей культуры, которые продолжают поддерживать и вдохновлять людей, борющихся с нацизмом в наши дни.
Видеопроект создается на основе материалов фотовыставок проектов "Освобождение" и уникального фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
"На фотографиях военных корреспондентов запечатлены редкие кадры о том, как сначала освобождались, а после восстанавливались не только советские города, но и территории, которые мы называем Восточной Европой", – рассказали в пресс-службе.
Мобильные экспозиции демонстрируют не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Крым80 лет ПобедыСовинформбюроПамятьВеликая Отечественная войнаНовости
 
