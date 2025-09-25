https://crimea.ria.ru/20250925/kak-vosstanavlivali-evropu-novyy-videoproekt-iz-arkhiva-sovinformbyuro-1149693662.html

Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро

Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро

1 октября президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) представит новую серию проекта "Культурный фронт. Приближая Победу", посвященную работе... РИА Новости Крым, 25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. 1 октября президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) представит новую серию проекта "Культурный фронт. Приближая Победу", посвященную работе фотокорреспондентов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.Новая серия расскажет о вкладе деятелей культуры и искусства в борьбу за Победу и отметит работы современных деятелей культуры, которые продолжают поддерживать и вдохновлять людей, борющихся с нацизмом в наши дни.Видеопроект создается на основе материалов фотовыставок проектов "Освобождение" и уникального фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".Мобильные экспозиции демонстрируют не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки""Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в НовороссииСтуденты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"

крым

2025

