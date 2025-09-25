https://crimea.ria.ru/20250925/kak-vosstanavlivali-evropu-novyy-videoproekt-iz-arkhiva-sovinformbyuro-1149693662.html
Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро
Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро
1 октября президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) представит новую серию проекта "Культурный фронт. Приближая Победу", посвященную работе... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T08:21
2025-09-25T08:21
2025-09-25T07:41
крым
80 лет победы
совинформбюро
память
великая отечественная война
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146277364_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_ef9b00f0d71e19ba149927422d2413b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. 1 октября президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) представит новую серию проекта "Культурный фронт. Приближая Победу", посвященную работе фотокорреспондентов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.Новая серия расскажет о вкладе деятелей культуры и искусства в борьбу за Победу и отметит работы современных деятелей культуры, которые продолжают поддерживать и вдохновлять людей, борющихся с нацизмом в наши дни.Видеопроект создается на основе материалов фотовыставок проектов "Освобождение" и уникального фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".Мобильные экспозиции демонстрируют не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки""Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в НовороссииСтуденты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"
https://crimea.ria.ru/20250627/v-muzee-tavrida-predstavili-vystavku-foto-iz-arkhivov-sovinformbyuro-1147540772.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146277364_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b560ed8255a8e652394b2b27e6169917.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, 80 лет победы, совинформбюро, память, великая отечественная война, новости
Как восстанавливали Европу: новый видеопроект из архива Совинформбюро
Президентский фонд культурных инициатив выпустит видеопроект о фронтовых корреспондентах