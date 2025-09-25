https://crimea.ria.ru/20250925/kak-budet-rabotat-tselevoe-obrazovanie-dlya-medikov-v-krymu-1149681497.html
Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму
Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму
В России студентов медицинских колледжей и вузов, которые обучаются на бюджетной основе, обяжут заключать договоры о целевом обучении. При этом для выпускников... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T07:58
2025-09-25T07:58
2025-09-25T08:25
радио "спутник в крыму"
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
медицина
образование в крыму и севастополе
высшее образование
новости крыма
евгений крутиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415891_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9820b54c64acfa260ef53f06bf17145c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В России студентов медицинских колледжей и вузов, которые обучаются на бюджетной основе, обяжут заключать договоры о целевом обучении. При этом для выпускников университетов, решивших продолжить образование, будет предусмотрена возможность работать в первичном звене здравоохранения сразу после получения диплома. Как такие меры помогут решить проблемы кадрового дефицита в отрасли – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. Георгиевского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики ОП РК, доктор медицинских наук, профессор Евгений Крутиков.При поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Такой законопроект на заседании 17 сентября поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья.Профессор рассказал, что сейчас для выпускников университета с дипломом о высшем образовании прорабатываются возможности работать в первичном звене здравоохранения. Трудиться непосредственно по целевому договору и параллельно проходить обучение в ординатуре."Если человек хочет пойти дальше, надо дать ему такую возможность, но опять-таки с последующей обязательной отработкой непосредственно бюджетного здравоохранения" – уверен Крутиков.Обязательного распределения сейчас нет – молодой специалист вправе выбрать место работы самостоятельно.При этом за нарушение целевого договора предусмотрены штрафы, напомнил профессор. При неисполнении обязательств студенты будут обязаны выплатить в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на его подготовку как специалиста, включая меры поддержки. А также штраф в сумме двукратного размера компенсации.Ранее депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин рассказал, что первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиковРабота для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415891_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c486ae26102c0391a0c8c475b18bb6b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, медицина, образование в крыму и севастополе, высшее образование, новости крыма, евгений крутиков
Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму
В Крыму студентам медицинских вузов дадут работу сразу после выпуска
07:58 25.09.2025 (обновлено: 08:25 25.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым.
В России студентов медицинских колледжей и вузов, которые обучаются на бюджетной основе, обяжут заключать договоры о целевом обучении. При этом для выпускников университетов, решивших продолжить образование, будет предусмотрена возможность работать в первичном звене здравоохранения сразу после получения диплома. Как такие меры помогут решить проблемы кадрового дефицита в отрасли – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. Георгиевского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики ОП РК, доктор медицинских наук, профессор Евгений Крутиков.
При поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Такой законопроект на заседании 17 сентября поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья.
"Целевой договор обяжет студентов и будущих врачей отработать определенное количество времени, это порядка трех лет, непосредственно в сфере бюджетного здравоохранения", – пояснил доктор медицинских наук.
Профессор рассказал, что сейчас для выпускников университета с дипломом о высшем образовании прорабатываются возможности работать в первичном звене здравоохранения. Трудиться непосредственно по целевому договору и параллельно проходить обучение в ординатуре.
"Если человек хочет пойти дальше, надо дать ему такую возможность, но опять-таки с последующей обязательной отработкой непосредственно бюджетного здравоохранения" – уверен Крутиков.
Обязательного распределения сейчас нет – молодой специалист вправе выбрать место работы самостоятельно.
"В последнее время увеличивается количество узких специалистов. Мы выпускаем большое количество таких медиков из ординатуры, которые идут потом работать в бюджетное здравоохранение. Есть большое количество желающих работать в связи с поддержкой нашего правительства молодых специалистов", – рассказал Евгений Крутиков.
При этом за нарушение целевого договора предусмотрены штрафы, напомнил профессор. При неисполнении обязательств студенты будут обязаны выплатить в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на его подготовку как специалиста, включая меры поддержки. А также штраф в сумме двукратного размера компенсации.
Ранее депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин рассказал, что первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются
по медицинским специальностям в рамках госзаказа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: