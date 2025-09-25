https://crimea.ria.ru/20250925/kak-budet-rabotat-tselevoe-obrazovanie-dlya-medikov-v-krymu-1149681497.html

Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму

Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму

2025-09-25T07:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В России студентов медицинских колледжей и вузов, которые обучаются на бюджетной основе, обяжут заключать договоры о целевом обучении. При этом для выпускников университетов, решивших продолжить образование, будет предусмотрена возможность работать в первичном звене здравоохранения сразу после получения диплома. Как такие меры помогут решить проблемы кадрового дефицита в отрасли – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. Георгиевского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики ОП РК, доктор медицинских наук, профессор Евгений Крутиков.При поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Такой законопроект на заседании 17 сентября поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья.Профессор рассказал, что сейчас для выпускников университета с дипломом о высшем образовании прорабатываются возможности работать в первичном звене здравоохранения. Трудиться непосредственно по целевому договору и параллельно проходить обучение в ординатуре."Если человек хочет пойти дальше, надо дать ему такую возможность, но опять-таки с последующей обязательной отработкой непосредственно бюджетного здравоохранения" – уверен Крутиков.Обязательного распределения сейчас нет – молодой специалист вправе выбрать место работы самостоятельно.При этом за нарушение целевого договора предусмотрены штрафы, напомнил профессор. При неисполнении обязательств студенты будут обязаны выплатить в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на его подготовку как специалиста, включая меры поддержки. А также штраф в сумме двукратного размера компенсации.Ранее депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин рассказал, что первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиковРабота для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство

