Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму
Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму
Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму
В России студентов медицинских колледжей и вузов, которые обучаются на бюджетной основе, обяжут заключать договоры о целевом обучении. При этом для выпускников... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T07:58
2025-09-25T08:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым.
Как будет "работать" целевое образование для медиков в Крыму

В Крыму студентам медицинских вузов дадут работу сразу после выпуска

07:58 25.09.2025 (обновлено: 08:25 25.09.2025)
 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В России студентов медицинских колледжей и вузов, которые обучаются на бюджетной основе, обяжут заключать договоры о целевом обучении. При этом для выпускников университетов, решивших продолжить образование, будет предусмотрена возможность работать в первичном звене здравоохранения сразу после получения диплома. Как такие меры помогут решить проблемы кадрового дефицита в отрасли – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. Георгиевского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики ОП РК, доктор медицинских наук, профессор Евгений Крутиков.
При поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Такой законопроект на заседании 17 сентября поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья.

"Целевой договор обяжет студентов и будущих врачей отработать определенное количество времени, это порядка трех лет, непосредственно в сфере бюджетного здравоохранения", – пояснил доктор медицинских наук.

Профессор рассказал, что сейчас для выпускников университета с дипломом о высшем образовании прорабатываются возможности работать в первичном звене здравоохранения. Трудиться непосредственно по целевому договору и параллельно проходить обучение в ординатуре.
"Если человек хочет пойти дальше, надо дать ему такую возможность, но опять-таки с последующей обязательной отработкой непосредственно бюджетного здравоохранения" – уверен Крутиков.
Обязательного распределения сейчас нет – молодой специалист вправе выбрать место работы самостоятельно.

"В последнее время увеличивается количество узких специалистов. Мы выпускаем большое количество таких медиков из ординатуры, которые идут потом работать в бюджетное здравоохранение. Есть большое количество желающих работать в связи с поддержкой нашего правительства молодых специалистов", – рассказал Евгений Крутиков.

При этом за нарушение целевого договора предусмотрены штрафы, напомнил профессор. При неисполнении обязательств студенты будут обязаны выплатить в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на его подготовку как специалиста, включая меры поддержки. А также штраф в сумме двукратного размера компенсации.
Ранее депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин рассказал, что первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа.
