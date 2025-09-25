Рейтинг@Mail.ru
ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью - РИА Новости Крым, 24.09.2025
ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью - РИА Новости Крым, 24.09.2025
ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
Группа компаний "Квартал", оператор сервисных апартаментов Intermark Residence и федеральный гостиничный оператор Cosmos Hotel Group заключили соглашение по... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Группа компаний "Квартал", оператор сервисных апартаментов Intermark Residence и федеральный гостиничный оператор Cosmos Hotel Group заключили соглашение по управлению новым отельным комплексом Cosmos Crimea Atlantis Terms &amp; Resort на территории Республики Крым, сообщает пресс-служба группы.Пилотный проект – апарт-отель на 195 номеров Cosmos Stay Odyssey Residence Evpatoriya, он находится в Евпатории и будет введен в эксплуатацию в октябре 2025 года. Следующий проект – апарт-отель Cosmos Stay Crimea Odyssey SPA Apartments, рассчитанный на 450 номеров, его начнут возводить в I квартале 2026 года. На третьем объекте – Cosmos Crimea Atlantis Therms &amp; Resort – уже стартовали строительные работы.Подготовительные работы по строительству нового гостиничного проекта, рассчитанного на 1 200 номеров, Cosmos Crimea Atlantis Therms &amp; Resort общей площадью 98 тысяч квадратных метров начались в III квартале 2025 года в поселке Новофедоровка Сакского района. Реализация запланирована в три этапа, открытие состоится в III квартале 2029 года. Проектом предусмотрено озеленение и благоустройство площадью более 40 тысяч квадратных метров и открытие всесезонного общественного термального комплекса площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Проект создаст около 220 новых рабочих мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью

10:00 25.09.2025
 
ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
ГК Квартал оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Квартал"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Группа компаний "Квартал", оператор сервисных апартаментов Intermark Residence и федеральный гостиничный оператор Cosmos Hotel Group заключили соглашение по управлению новым отельным комплексом Cosmos Crimea Atlantis Terms & Resort на территории Республики Крым, сообщает пресс-служба группы.
Пилотный проект – апарт-отель на 195 номеров Cosmos Stay Odyssey Residence Evpatoriya, он находится в Евпатории и будет введен в эксплуатацию в октябре 2025 года. Следующий проект – апарт-отель Cosmos Stay Crimea Odyssey SPA Apartments, рассчитанный на 450 номеров, его начнут возводить в I квартале 2026 года. На третьем объекте – Cosmos Crimea Atlantis Therms & Resort – уже стартовали строительные работы.
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Квартал"ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
ГК Квартал оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Квартал"
Строительством гостиничных объектов занимается группа компаний "Квартал". Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит более 13 миллиардов рублей. Cosmos Hotel Group в партнерстве с Intermark Residence займется развитием и управлением отелями.
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Квартал"ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
ГК Квартал оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Квартал"
Подготовительные работы по строительству нового гостиничного проекта, рассчитанного на 1 200 номеров, Cosmos Crimea Atlantis Therms & Resort общей площадью 98 тысяч квадратных метров начались в III квартале 2025 года в поселке Новофедоровка Сакского района. Реализация запланирована в три этапа, открытие состоится в III квартале 2029 года. Проектом предусмотрено озеленение и благоустройство площадью более 40 тысяч квадратных метров и открытие всесезонного общественного термального комплекса площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Проект создаст около 220 новых рабочих мест.
