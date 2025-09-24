https://crimea.ria.ru/20250924/zhutkoe-dtp-v-krymu-pogib-mladenets-i-raneny-dvoe-detey-1149698904.html
Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей
Два человека погибли и трое получили ранения в лобовом столкновении двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по региону. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T20:16
2025-09-24T20:16
2025-09-24T20:21
крым
дтп
ситуация на дорогах крыма
нижнегорский район
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили ранения в лобовом столкновении двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по региону.Отмечается, что авария произошла на автодороге Белогорск - Нижнегорский в районе села Жемчужина в среду около 17:00. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2110".Кроме того, в столкновении пострадал 47-летний водитель иномарки, добавили правоохранители.По данным прокуратуры Крыма, на место происшествия выезжал прокурор района Сергей Ли. Начата проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в республиканской прокуратуре.
крым
нижнегорский район
20:16 24.09.2025 (обновлено: 20:21 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили ранения в лобовом столкновении двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по региону.
Отмечается, что авария произошла на автодороге Белогорск - Нижнегорский в районе села Жемчужина в среду около 17:00. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2110".
"В отечественном авто на момент столкновения находилось пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате столкновения водитель 32 лет и - месячный ребенок погибли на месте, пострадала 28-летняя женщина и малолетние дети, 2 и 4 лет", - сказано в сообщении.
Кроме того, в столкновении пострадал 47-летний водитель иномарки, добавили правоохранители.
По данным прокуратуры Крыма, на место происшествия выезжал прокурор района Сергей Ли. Начата проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в республиканской прокуратуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.