Рейтинг@Mail.ru
Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250924/zhutkoe-dtp-v-krymu-pogib-mladenets-i-raneny-dvoe-detey-1149698904.html
Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей
Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей
Два человека погибли и трое получили ранения в лобовом столкновении двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по региону. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T20:16
2025-09-24T20:21
крым
дтп
ситуация на дорогах крыма
нижнегорский район
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149698790_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4d666a0441e1b0b83684a1c67d61020d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили ранения в лобовом столкновении двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по региону.Отмечается, что авария произошла на автодороге Белогорск - Нижнегорский в районе села Жемчужина в среду около 17:00. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2110".Кроме того, в столкновении пострадал 47-летний водитель иномарки, добавили правоохранители.По данным прокуратуры Крыма, на место происшествия выезжал прокурор района Сергей Ли. Начата проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в республиканской прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
нижнегорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149698790_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8a2647770de794010e87cc0ba7066f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, дтп, нижнегорский район, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей

В Нижнегорском районе Крыма в ДТП погиб младенец и пострадали дети 2 и 4 лет

20:16 24.09.2025 (обновлено: 20:21 24.09.2025)
 
© Прокуратура КрымаСмертельное ДТП в Нижнегорском районе Крыма
Смертельное ДТП в Нижнегорском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое получили ранения в лобовом столкновении двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по региону.
Отмечается, что авария произошла на автодороге Белогорск - Нижнегорский в районе села Жемчужина в среду около 17:00. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2110".
"В отечественном авто на момент столкновения находилось пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате столкновения водитель 32 лет и - месячный ребенок погибли на месте, пострадала 28-летняя женщина и малолетние дети, 2 и 4 лет", - сказано в сообщении.
Кроме того, в столкновении пострадал 47-летний водитель иномарки, добавили правоохранители.
По данным прокуратуры Крыма, на место происшествия выезжал прокурор района Сергей Ли. Начата проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в республиканской прокуратуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымДТПНижнегорский районМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
22:00Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке
21:39В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда
21:16Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке: подробности от Госдепа
20:56В Севастополе закрыли рейд
20:53Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео
20:382026 может стать Годом гостеприимства в Крыму
20:16Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей
20:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
19:56Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма
19:39Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
19:26Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
19:15Когда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стены
19:00Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
18:53Два человека ранены при атаке ВСУ на Туапсе
18:51Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ
18:29Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
18:1480% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
Лента новостейМолния