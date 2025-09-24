https://crimea.ria.ru/20250924/zhitel-kryma-provernul-aferu-s-munitsipalnoy-zemley-na-57-millionov-1149690887.html

Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов

Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов

Житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T16:32

2025-09-24T16:32

2025-09-24T16:20

крым

белогорский район

прокуратура республики крым

мошенничество

земля

уголовный кодекс

новости крыма

симферопольский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/15/1147403922_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_a9317b80f14c3b1391a999d6c3061c64.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, с 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах общей стоимостью более 57 млн рублей.Уточняется, что уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиВ Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землейКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублей

крым

белогорский район

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белогорский район, прокуратура республики крым, мошенничество, земля, уголовный кодекс, новости крыма, симферопольский район