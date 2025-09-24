https://crimea.ria.ru/20250924/zhitel-kryma-provernul-aferu-s-munitsipalnoy-zemley-na-57-millionov-1149690887.html
Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
2025-09-24T16:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, с 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах общей стоимостью более 57 млн рублей.Уточняется, что уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиВ Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землейКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублей
