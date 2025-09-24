Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
Житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, с 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах общей стоимостью более 57 млн рублей.Уточняется, что уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиВ Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землейКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублей
Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов

Крымчанин пойдет под суд за аферу с муниципальной землей на 57 миллионов рублей

16:32 24.09.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, с 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах общей стоимостью более 57 млн рублей.
"Обвиняемый был установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд. Органами местного самоуправления в суды предъявлены иски об истребовании участков из незаконного владения", – проинформировали в надзорном ведомстве.
Уточняется, что уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.
