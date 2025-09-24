https://crimea.ria.ru/20250924/vstrecha-lavrova-i-rubio-v-nyu-yorke-podrobnosti-ot-gosdepa-1149700653.html
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке: подробности от Госдепа
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке: подробности от Госдепа - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке: подробности от Госдепа
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения долгосрочного... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом по итогам встречи российской и американской делегаций в штаб-квартире ООН сообщил госдепартамент США.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. В штаб-квартире организации он в первый день провел ряд важных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.Также в Госдепе обратили внимание на то, что Рубио подчеркнул, что России необходимо принять значимые меры "для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта".Первой официальной встречей главы МИД РФ на американской земле стала встреча с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. В российском МИД отметили, что стороны подтвердили взаимную "заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества".Также в этот день Лавров встретился с главой МИД Словакии Юраем Бланаром в штаб-квартире ООН. В ведомстве сообщили, что российский и словацкий коллеги обсудили "в конструктивном ключе практические вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической сфере".Ранее сообщалось, что график министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и традиционно встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Только в среду ему предстоит 11 встреч и переговоров, чтобы, в частности, довести до американской стороны позицию России по ситуации на Украине.С трибуны Генассамблеи Лавров выступит 27 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
