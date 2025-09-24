Рейтинг@Mail.ru
Когда в Сочи откроют пляжи после ограничений из-за дронов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20250924/v-sochi-zakryli-plyazhi-1149701625.html
Когда в Сочи откроют пляжи после ограничений из-за дронов ВСУ
Когда в Сочи откроют пляжи после ограничений из-за дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Когда в Сочи откроют пляжи после ограничений из-за дронов ВСУ
В Сочи до 25 сентября продлили ограничения на отдых на пляжах. Эти меры безопасности необходимы для мониторинга и проверки акватории оперативными службами после
2025-09-24T22:19
2025-09-24T22:33
сочи
краснодарский край
кубань
пляжи
безопасность
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0a/1123187148_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_71134653a60b6ac9b64522978e85b703.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Сочи до 25 сентября продлили ограничения на отдых на пляжах. Эти меры безопасности необходимы для мониторинга и проверки акватории оперативными службами после угроз атак ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.Днем 24 сентября сообщалось, что отдыхающих в Сочи эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак украинских беспилотников и безэкипажных катеров.По его словам, на это время доступ к пляжам будет ограничен."Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. Вопросы безопасности сейчас превыше всего", – пояснил мэр.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУЕще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и КубаньюДва человека ранены при атаке ВСУ на Туапсе
сочи
краснодарский край
кубань
сочи, краснодарский край, кубань, пляжи, безопасность, новости, общество
Когда в Сочи откроют пляжи после ограничений из-за дронов ВСУ

В Сочи доступ на пляжи после атак ВСУ откроют 25 сентября – мэр

22:19 24.09.2025 (обновлено: 22:33 24.09.2025)
 
Пляж в Сочи
Пляж в Сочи
© пресс-служба администрации Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Сочи до 25 сентября продлили ограничения на отдых на пляжах. Эти меры безопасности необходимы для мониторинга и проверки акватории оперативными службами после угроз атак ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.
Днем 24 сентября сообщалось, что отдыхающих в Сочи эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак украинских беспилотников и безэкипажных катеров.
"Опасность по БЭК в Сочи и ФТ "Сириус" снята, но я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня", – написал Прошунин в своем Telegram-канале.
По его словам, на это время доступ к пляжам будет ограничен.
"Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. Вопросы безопасности сейчас превыше всего", – пояснил мэр.
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.
Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.
В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.
