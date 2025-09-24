https://crimea.ria.ru/20250924/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149699989.html

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городком департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городком департаменте транспорта.В связи с закрытием рейдаорганизован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне около полуночи в городе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

