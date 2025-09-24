Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городком департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T20:56
2025-09-24T20:56
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городком департаменте транспорта.В связи с закрытием рейдаорганизован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне около полуночи в городе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

20:56 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городком департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейдаорганизован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Накануне около полуночи в городе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.
В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния