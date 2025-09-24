https://crimea.ria.ru/20250924/v-sevastopole-sobrali-bolshe-125-tonn-vinograda-1149685527.html

В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Около 12,5 тонн технических сортов винограда собрали сельхозпредприятия Севастополя. Это больше половины от запланированного объема урожая. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Массовая уборка винограда началась на площади более 5,5 тысяч гектаров.Несмотря на весенние заморозки, повлиявшие на урожайность ряда хозяйств, отрасль продолжает уверенно развиваться благодаря комплексной государственной поддержке на федеральном и региональном уровнях, отметили в правительстве."Общий объем господдержки в 2025 голу превысил 730 миллионов рублей. Эти средства направлены на закладку новых виноградников, модернизацию перерабатывающего оборудования, уходные работы", – сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.Более 80% выделенных средств уже доведены до сельхозпроизводителей, уточнила она. В октябре ожидается объявление нового конкурса на получение субсидий – в том числе на приобретение современного оборудования и расширение производственных мощностей, добавили специалисты.В правительстве города-героя подчеркнули, что особое внимание уделяют кадровому обеспечению отрасли. Департамент сотрудничает с вузами и участвует в организации практики студентов на виноградарских и винодельческих предприятиях.Ранее сообщалось, что первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидов и токсичных элементов. В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового виноградаВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорВ Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников

