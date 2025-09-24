Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/v-sevastopole-sobrali-bolshe-125-tonn-vinograda-1149685527.html
В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда
В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда
Около 12,5 тонн технических сортов винограда собрали сельхозпредприятия Севастополя. Это больше половины от запланированного объема урожая. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T21:39
2025-09-24T21:16
севастополь
виноградники
виноградники крыма
новости севастополя
урожай в крыму
урожай
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149153394_0:68:800:518_1920x0_80_0_0_c525bbe8643c0569ea66c7a837892821.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Около 12,5 тонн технических сортов винограда собрали сельхозпредприятия Севастополя. Это больше половины от запланированного объема урожая. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Массовая уборка винограда началась на площади более 5,5 тысяч гектаров.Несмотря на весенние заморозки, повлиявшие на урожайность ряда хозяйств, отрасль продолжает уверенно развиваться благодаря комплексной государственной поддержке на федеральном и региональном уровнях, отметили в правительстве."Общий объем господдержки в 2025 голу превысил 730 миллионов рублей. Эти средства направлены на закладку новых виноградников, модернизацию перерабатывающего оборудования, уходные работы", – сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.Более 80% выделенных средств уже доведены до сельхозпроизводителей, уточнила она. В октябре ожидается объявление нового конкурса на получение субсидий – в том числе на приобретение современного оборудования и расширение производственных мощностей, добавили специалисты.В правительстве города-героя подчеркнули, что особое внимание уделяют кадровому обеспечению отрасли. Департамент сотрудничает с вузами и участвует в организации практики студентов на виноградарских и винодельческих предприятиях.Ранее сообщалось, что первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидов и токсичных элементов. В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового виноградаВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорВ Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149153394_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c130a3fad0c778e12e6cfaede0e0b730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, виноградники, виноградники крыма, новости севастополя, урожай в крыму, урожай, сельское хозяйство
В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда

В Севастополе собрали больше половины планового объема урожая технических сортов винограда

21:39 24.09.2025
 
© Правительство СевастополяСбор винограда в Севастополе
Сбор винограда в Севастополе
© Правительство Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Около 12,5 тонн технических сортов винограда собрали сельхозпредприятия Севастополя. Это больше половины от запланированного объема урожая. Об этом сообщили в правительстве города-героя.

"30 сельскохозяйственных предприятий, занятых в выращивании технических сортов винограда, собрали 12,5 тысяч тонн ягод — это более 50% от запланированного объема урожая, который в этом году прогнозируется на уровне 21–22 тысяч тонн", – сказано в сообщении.

Массовая уборка винограда началась на площади более 5,5 тысяч гектаров.
Несмотря на весенние заморозки, повлиявшие на урожайность ряда хозяйств, отрасль продолжает уверенно развиваться благодаря комплексной государственной поддержке на федеральном и региональном уровнях, отметили в правительстве.
"Общий объем господдержки в 2025 голу превысил 730 миллионов рублей. Эти средства направлены на закладку новых виноградников, модернизацию перерабатывающего оборудования, уходные работы", – сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.
Более 80% выделенных средств уже доведены до сельхозпроизводителей, уточнила она. В октябре ожидается объявление нового конкурса на получение субсидий – в том числе на приобретение современного оборудования и расширение производственных мощностей, добавили специалисты.
В правительстве города-героя подчеркнули, что особое внимание уделяют кадровому обеспечению отрасли. Департамент сотрудничает с вузами и участвует в организации практики студентов на виноградарских и винодельческих предприятиях.
"Впервые в этом году введена региональная мера поддержки для молодых специалистов. Выпускники, трудоустроившиеся в сельхозпредприятия отрасли, получили разовую выплату в размере 250 тысяч рублей при условии работы в регионе не менее трех лет", – сообщили в правительстве Севастополя.
Ранее сообщалось, что первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидов и токсичных элементов. В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового винограда
В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор
В Запорожской области при инвентаризации недосчитались виноградников
 
СевастопольВиноградникиВиноградники КрымаНовости СевастополяУрожай в КрымуУрожайСельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12В Крыму от гриппа привились почти 300 тысяч человек
22:00Что Лавров сказал Рубио об Украине на встрече в Нью-Йорке
21:39В Севастополе собрали больше 12,5 тонн винограда
21:16Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке: подробности от Госдепа
20:56В Севастополе закрыли рейд
20:53Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео
20:382026 может стать Годом гостеприимства в Крыму
20:16Жуткое ДТП в Крыму: погиб младенец и ранены двое детей
20:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
19:56Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма
19:39Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
19:26Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
19:15Когда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стены
19:00Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
18:53Два человека ранены при атаке ВСУ на Туапсе
18:51Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ
18:29Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
18:1480% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
Лента новостейМолния